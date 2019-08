Edvaldo entrega veículos adaptados para Centros Especializados de Reabilitação

23/08/19 - 17:00:15

O prefeito Edvaldo Nogueira entregou, na manhã desta sexta-feira, 23, quatro veículos adaptados para os Centros Especializados em Reabilitação Física e Intelectual de Aracaju. As Vans serão utilizadas para o transporte de pacientes que se deslocam cotidianamente para seus tratamentos. Dos quatro veículos, dois foram doados pelo Ministério da Saúde, após a habilitação de novos convênios pela Secretaria Municipal da Saúde. Estes foram destinados para o Centro de Integração Raio de Sol (Ciras) e para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), e custaram R$ 183. 980 mil, cada.

Já as outras duas Vans foram locadas pela Prefeitura, como forma de disponibilizar o mesmo serviço de transporte aos usuários do Centro Especializado de Reabilitação CER II, localizado no bairro Siqueira Campos. O objetivo da ação é reforçar a rede de cuidados à pessoa com deficiência. Além da entrega das chaves aos representantes das entidades, também foram assinados os termos de permissão de uso dos transportes.

“Hoje é um dia de muita felicidade porque com um gesto singelo, simples, realizamos algo extraordinário que permite a nossa cidade trata por igual seus filhos. Estamos garantindo que pessoas com deficiência possam ir e vir como qualquer outro cidadão. O mais importante nesta solenidade não é o valor financeiro, mas a diferença que esses veículos farão na vida dessas pessoas, que enfrentavam dificuldades diárias e eram levadas para os centros de reabilitação em Vans comuns, sem nenhuma adaptação, além de antigas. Agora, vão usar o que tem de mais moderno em transporte de pessoas com deficiência. Então estou muito feliz”, destacou o prefeito.

Ao ressaltar a importância da ação, Edvaldo enfatizou que este é mais um passo para a construção de uma cidade humana. “Essa é a Aracaju que buscamos construir diuturnamente. Isso é construir uma cidade humana. Estamos colaborando para que essas entidades parceiras possam prestar um serviço ainda mais eficaz para quem precisa. Mais ainda: estamos possibilitando que essas pessoas, que necessitam do tratamento, possam ir e vir com dignidade. Por isso, além de entregar as Vans doadas pelo Ministério da Saúde também alugamos mais duas, do mesmo modelo, para transportar os pacientes para o CER municipal. Essa é a cidade que sonho, que busco construir. A Prefeitura tem que trabalhar por quem mais precisa. Tem que dar seu melhor. São esses momentos que fazem valer à pena ser prefeito”, salientou.

Edvaldo também definiu a entrega dos veículos como “um grande avanço na Saúde”. ” Enfrentamos muitas dificuldades, mas plantamos as sementes e agora começamos a colher os frutos desse trabalho. Reconheço que a Saúde ainda tem problemas, mas estamos conseguindo resolvê-los, um a um, e vamos chegar aonde queremos. Já melhoramos muito os atendimentos nas UBS, implantamos os prontuários eletrônicos, zeramos filas de procedimentos, estamos devolvendo a qualidade dos serviços prestados nos hospitais de Urgência e Emergência e vamos conseguir mais. Esses veículos, mesmo, são mais um passo fundamental nesse processo”, constatou.

Para a diretora do Ciras, Carolina Carvalho, o veículo será fundamental para a prestação dos serviços. “Ao longo dos anos aumentamos o número de atendidos e também o números de pessoas cadeirantes, então era muito difícil. Tínhamos pessoas em fila de espera, não para o atendimento, mas para vaga dos transportes. Com essa Van vai facilitar muito a vida deles”, reconheceu. De mesmo modo, a vice-presidente da Apae, Gilda Amâncio, disse que a ação é “maravilhosa”. “Como diz a juventude, foi show de bola para a gente. Vai facilitar muito para os nossos meninos, para levá-los para qualquer lugar, com segurança. Quando a gente precisava transportá-los, usávamos uma Kombi velha. Esse apoio muda tudo. Chegou em boa hora”, agradeceu.

Veículos

Os veículos possuem capacidade para 10 passageiros. Cada um conta com três vagas para cadeirantes e elevadores de acesso acionados por controles remotos. “É um transporte sanitário que vai, realmente, ajudar aqueles pacientes que necessitam dessa transferência de casa para o tratamento. Essa é uma necessidade que já existia e que havíamos detectado. Fomos contemplados no ano passado pelo Ministério com a doação de duas Vans, já encaminhadas para fins específicos, uma para o Ciras e outra para a Apae, que são dois prestadores de serviço conveniados com a secretaria e habilitados pelo Ministério da Saúde, e observando a necessidade no nosso serviços, locamos mais duas Vans adaptadas, com a mesma capacidade, para também servir ao CER II do Cemar Siqueira Campos”, explicou a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

A manutenção dos carros, incluindo cuidado e emplacamento, fica sob a responsabilidade das organizações. Para tanto, elas receberão cerca de R$ 140 mil, por mês, através de convênio com a Saúde, para manter estes serviços. “Os repasses serão feitos não só para manter os veículos, mas para também prestar todo o serviço dentro do CER com atendimento, fisioterapia, psicologia, atendimentos médicos. Então o convênio abrange todo o atendimento das necessidades destes usuários”, detalhou a secretária.

Acompanharam a solenidade o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitale, os vereadores Zé Valter, Soneca, Zezinho do Bugio e Gonzaga, a representante do Ciras, Marta Regina Santana, a coordenadora do Centro Especializado em Reabilitação CER II Siqueira Campos, Sony Regina Petris, a coordenadora da Rede de Atenção Especializada do Cemar Siqueira Campos, Maria José Teles Melo Coutinho, além de secretários municipais e pessoas assistidas pelas entidades.

AAN

Foto Ana Licia Menezes