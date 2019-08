Edvaldo Nogueira é homenageado pelo Exército Brasileiro

23/08/19 - 13:05:23

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta sexta-feira, 23, o diploma de Colaborador Emérito do Exército Brasileiro. A homenagem aconteceu durante solenidade no 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju, dentro da programação alusiva ao Dia do Soldado, comemorado no próximo dia 25. Esta é a segunda vez que Edvaldo recebe uma honraria do Exército neste ano. Em abril, ele foi agraciado com o diploma “Amigo do 28 BC”.

“O Exército tem um papel muito significativo no nosso país, na defesa da pátria, na constituição da nacionalidade, notadamente na luta pela Independência do Brasil e, posteriormente, na unificação do nosso país. É o Exército, a Marinha e a Aeronáutica que atuam na garantia da soberania nacional. Tenho muito orgulho e satisfação por ter sido homenageado mais uma vez pelo Exército Brasileiro, a partir do 28 BC. Continuarei trabalhando e me esforçando, cada vez mais, para honrar este diploma”, declarou Edvaldo.

Em discurso no evento, o comandante do Batalhão Campo Grande, coronel José Fernandes Carneiro dos Santos Filho, destacou a importância da comemoração pelo Dia do Soldado como forma de “reverenciar todos que emprestam o braço forte e a mão amiga à sociedade brasileira”. “Os soldados garantem a soberania do país, estão prontos para defender a Amazônia, são combatentes da Ciência e da tecnologia, são soldados da saúde e da logística que atendem com espírito humanitário nos lugares mais distantes do país e são aqueles que garantem a lei e a ordem”, disse.

O Dia do Soldado é comemorado em 25 de agosto em homenagem ao Patrono do Exército Brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva,, que nasceu nesta data há 216 anos, na pacata Fazenda São Paulo, na então Vila do Porto da Estrela, hoje município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A concessão do diploma de Colaborador Emérito se dá a pessoas que possuem elevado conceito na classe e na comunidade e por haver praticado ação destacada ou serviço relevante em prol do interesse e do bom nome do Exercito Brasileiro.

Também foram homenageados na solenidade realizada pelo 28º BC o deputado federal Fábio Henrique, a superintendente da Secretaria do Patrimônio da União em Sergipe, Jovanka Leal, e o comandante do Corpo de Bombeiros, Gilfran Santos Mateus.

Foto Ana Licia Menezes