Europeus vão investir US$ 2 bilhões para montar refinaria no estado de Sergipe

23/08/19 - 08:14:16

O jornal O Estado de São Paulo, divulgou nesta semana a informação de que um grupo de investidores europeus quer fazer do Brasil plataforma de exportação de combustíveis de alta qualidade para os Estados Unidos e a Europa.

Segundo as informações, a empresa já negocia com Sergipe a construção de uma refinaria de US$ 2 bilhões perto de Aracaju, que pode se tornar o primeiro empreendimento privado no setor desde o fim do monopólio estatal, em 1997.

A refinaria vai processar 200 mil barris de petróleo por dia. O empreendimento já recebeu autorização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e os investidores trabalham para iniciar as operações no terceiro trimestre de 2012.

Segundo o presidente da empresa européia, David Wood, Sergipe foi escolhido por estar próximo aos dois mercados-alvo e ao continente africano, que será o principal supridor de petróleo do projeto.

Sobre esse empreendimento, o governo do estado ainda não se pronunciou sobre o assunto,

Com informações de O Estadão