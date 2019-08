EXPEDIENTE NA PGE ESTÁ SUSPENSA APÓS PARTE DO TETO DESABAR NESTA QUINTA

23/08/19 - 07:56:25

Parte do teto da Procuradoria Geral do Estado (PGE), desabou no final da manhã desta quinta-feira (23), durante uma vistoria para reforma do prédio e apesar do susto, ninguém se feriu.

As informações são de que funcionários de uma empresa contratada para fazer a vistoria técnica do prédio trabalhavam na parte superior quando parte do teto desabou. Após o incidente os servidores foram liberados e a área foi isolada.

A unidade permanece fechada nesta sexta-feira (23) e uma nova vistoria será realizada no prédio para evitar um acidente.

Em nota, a assessoria da PGE informou que tomou todas as medidas para assegurar a proteção dos servidores, procuradores e da sociedade que visitam o local, já que o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) que foi reformado pela última vez em 2010.

A Defesa Civil informou ainda que emitirá relatório técnico após a análise da situação, e que já identificou que o problema está apenas em uma parte do telhado.

Foto redes sociais