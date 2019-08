FNDE PROMOVE ENCONTRO TÉCNICO EM ARACAJU NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO

23/08/19 - 16:27:46

Dando continuidade às ações de capacitação e atendimento a gestores e técnicos da área educacional nos estados e municípios brasileiros, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Autarquia vinculada ao Ministério da Educação, promove, nos dias 26 e 27 de agosto, o sétimo encontro técnico de 2019, que desta vez será em Aracaju/SE. O público-alvo são os secretários de educação, técnicos de prefeituras, diretores de escola e demais profissionais da rede pública de ensino.

Serão cerca de 15 horas de palestras e atendimentos individualizados aos profissionais. O objetivo do encontro é prestar esclarecimentos e orientações quanto à correta execução dos recursos financeiros repassados aos estados e municípios pelo Governo Federal, por meio do FNDE, no âmbito da educação. Entre os temas a serem abordados estão a execução, monitoramento e prestação de contas de obras; Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE); Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD); Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e Caminho da Escola.

Já no cadastro, os participantes poderão informar as situações a serem tratadas durante o atendimento individual.

Serviço

Data: 26 e 27 de agosto de 2019

Local: Hotel Del Mar Av. Santos Dumont, 1500 – Coroa do Meio.

Horário: dia 26 – das 8h às 18h; dia 27 – das 8h às 12h.

Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação