Governador Belivaldo Chagas avisa: “não baixarei a cabeça; irei até a última instância”

23/08/19 - 14:42:00

O governador Belivaldo Chagas que teve seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) por 6 votos a 1, voltou a comentar sobre o julgamento, afirmando que ainda não foi notificado e que irá recorrer “até a última instância”.

A afirmação de Belivaldo foi feita na manhã desta sexta-feira (23) em entrevista aos radialistas Welder Ban, Mary Rodrigues e Eduardo Carvalho, no Jornal da Xodó, onde o governador disse também que “eu não imaginava jamais, que o TRE casasse o mandato de um governador que foi eleito respeitando a legislação. Não baixarei minha cabeça e seguirei trabalhando”.

Ainda durante a entrevista, o governador comentou que não tem problemas em “copiar idéias que deram certo em outros estados”, afirmando que “faço minha administração baseada em políticas de estado e não em ações partidárias”, disse e aproveitou para enaltecer a implantação do Consórcio do Nordeste, presidido por Rui Costa (PT).

Ao ser questionado sobre as discussões quanto a privatização do Banese e da Deso, Belivaldo mais uma vez voltou a afirmar que não fará. “Não vou privatizar o Banese ou a Deso. O que vou é abrir as empresas para o mercado de capital e assim, angariar recursos”, explicou o governador.

Belivaldo concluiu dizendo que continua em busca de recursos para recuperar estradas, explicando que durante um voo de retorno a Sergipe, teria encontrado com uma pessoa ligada a uma instituição financeira, porém não citou o nome, e que teria comentado sobre o assunto. Segundo o governador, isso acabou provocando um novo encontro que deverá ocorrer em data ainda a ser marcada e que será para viabilizar recursos para a recuperação da malha viária do estado.

As informações e foto são da Xodó FM