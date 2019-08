Governo inicia segunda etapa de obras no Distrito Industrial de Simão Dias

23/08/19 - 12:57:39

Serviços compreendem a implantação de 1,5 km de cercas em estacas pré-moldadas

Após executar pavimentação granítica em cinco vias no entorno de galpões, transportadoras e outras empresas de médio porte, o Governo de Sergipe por meio da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), tendo a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas (Cehop), como unidade executora, iniciou a segunda etapa de serviços de infraestrutura no Distrito Industrial de Simão Dias, a 100 km de Aracaju.

Tendo investimentos de R$ 2.241.194,00 provenientes de recursos estaduais, as obras de infraestrutura no Distrito Industrial, que fica localizado às margens da Rodovia SE-170, são um atrativo para a instalação de novas empresas, bem como para o fomento da cadeia produtiva do estado.

Os serviços da segunda etapa correspondem à construção de 1.565 metros de cercas em estacas pré-moldadas com 2 metros de altura e 10 fios de arame farpado no entorno do terreno pertencente ao Governo do Estado, vizinho às ruas recém pavimentadas.

De acordo com o engenheiro fiscal da obra, João José Soares, os serviços completam as obras de infraestrutura do distrito. “Após o constante período de chuvas, esperamos um tempo para que o solo ficasse mais firme e começamos os trabalhos de cercamento do terreno. Nos próximos dias iniciaremos a implantação de 420 metros lineares do passeio em bloco sextavado nas duas últimas ruas do Distrito Industrial que foram pavimentadas”, explica.

Segundo o diretor-presidente da Cehop, Caetano de Almeida Quaranta Filho, a obra proporcionou inúmeros benefícios ao município. “Foram executados 11.400,45 metros de pavimentação granítica em cinco ruas, além da implantação de sistema de drenagem pluvial, passeio, sinalização horizontal e vertical e rampas de acessibilidade, que além de melhorar a trafegabilidade da área e a comodidade das empresas ali instaladas, possibilitarão o aumento de novos estabelecimentos, uma vez que agora o local oferece as condições de infraestrutura necessárias para a construção de imóveis comerciais, bem como para a expansão imobiliária”, afirma.

Foto Marcos Rodrigues