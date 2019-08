HOMEM TENTA MATAR DESAFETO E É MORTO POR POLICIAIS DO COPE EM ARACAJU

23/08/19 - 05:24:13

Agentes do Cope estavam realizando uma investigação no bairro Santos Dumont quando flagraram uma tentativa de homicídio

Policiais do Complexo de Operações Policiais Especiais (COPE) que estavam realizando levantamentos investigativos na tarde desta quinta-feira (22), no bairro Santos Dumont, zona norte de Aracaju, se depararam com uma tentativa de homicídio. Um homem estava perseguindo um oponente e efetuando disparos de arma de fogo em sua direção.

De acordo com o delegado André David, foi necessário uma rápida e pronta intervenção para salvar a vida do rapaz, que já estava ferido. “O agressor estava com um revólver em punho e foi alvejado. Tanto a vítima quanto o agressor foram socorridos e levados ao HUSE”, disse.

No hospital, a polícia conseguiu identificar a vítima como sendo Antônio Matheus Lima Santos. O agressor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Até o momento, ele continua sem identificação.

“O local da tentativa de homicídio ocorreu perto de um supermercado e de uma feira-livre que acontece hoje no bairro. Havia muita gente na rua e a confusão foi generalizada”, disse.

O delegado ressaltou que pediu apoio aos policiais do Batalhão de Radiopatrulha que chegaram minutos depois e ajudaram a conter o tumulto e levarem os feridos para o hospital. O revólver usado pelo agressor foi apreendido com cinco munições deflagradas.

Informações e foto SSP