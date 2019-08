Inscrições para Concurso de Cartazes do FASC seguem até dia 06 de setembro

23/08/19 - 17:00:30

Seguem abertas até o dia 06 de setembro as inscrições para o Concursos de Cartazes do 36º Festival de Artes de São Cristóvão (FASC). Com o tema “Resistir para existir”, a peça poderá ser criada por artistas plásticos, designers, publicitários, profissionais de comunicação visual ou interessados em geral. O vencedor receberá prêmio o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). O edital pode ser acessado aqui.

As inscrições para a seleção são gratuitas e aceitas propostas de arte nas modalidades: artes visuais (design, fotografia, artes plásticas, quadrinhos e grafite), arte eletrônica, objetos, instalações e artes populares. A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado na data de 11 de Setembro de 2019, e o resultado final no dia 16, através do site www.saocristovao.se.gov.br.

Os interessados deverão se inscrever mediante entrega e protocolo do material de inscrição e/ou enviar pelos Correios, via Sedex, desde que o recebimento seja até a data final da inscrição. Deverão ser entregues em embalagem única (envelope, pacote ou caixa) com a identificação “Edital de concurso para premiação de cartaz”, das 8h às 14h, no Setor de Protocolo da Secretaria de Governo e Relações Comunitárias (Segov), Paço Municipal, Praça São Francisco.

De acordo com a secretária da Segov, Paola Santana, com o Concurso, a Prefeitura de São Cristóvão mantém a tradição de fomentar a criatividade dos artistas sergipanos/brasileiros (visto que qualquer interessado, dentro das normas previstas no edital, poderá participar). “Na história do Festival sempre existiu esse processo de construção do cartaz. Desde o ano passado nós abrimos a participação para áreas que possuem vinculação com a produção artística, então qualquer pessoa que tenha experiência na sua área pode participar. No edital nós pedimos algumas comprovações, e isso garante a veracidade da participação da pessoa no processo e conseguimos abranger para que mais categorias sejam contempladas. A ideia é que o cartaz seja uma peça de arte, que será produzido e distribuído como uma peça de divulgação”, explicou.

O FASC

O Festival de Artes de São Cristóvão (FASC) foi iniciado na década de 1970, e serviu de palco para grandes artistas sergipanos e nacionais, para que pudessem expressar suas produções artísticas nas mais diversas modalidades. O evento foi descontinuado em 2005 e retornou em 2017 resgatando a proposta dos antigos festivais e reacendendo a programação cultural da Cidade Histórica.

Em 2019, o Festival acontecerá entre os dias 14 a 17 de novembro, e reunirá cerca de 150 atrações das áreas de música, artes visuais, dança, teatro, cinema e literatura que se apresentarão em oito espaços da cidade histórica. O lançamento da programação acontece dia 03 de setembro, a partir das 8h, no Museu Histórico de Sergipe.

da assessoria