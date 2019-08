PF PRENDE HOMEM POR COMPARTILHAR CENAS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

Com ele, foi encontrado um notebook contendo inúmeros arquivos com cenas de violência sexual contra crianças, o que configura crime, com base no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), razão pela qual foi preso em flagrante.

Todos os equipamentos apreendidos serão encaminhados para a perícia técnica para aprofundamento das investigações.