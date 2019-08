PM CONVOCA OS CANDIDATOS APROVADOS PARA INICIAR O CURSO DE SOLDADO

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe convocou nesta sexta-feira (23) os candidatos aprovados no concurso público para soldado. Serão contratados 300 soldados.

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, convoca os candidatos abaixo relacionados a fim apresentarem-se no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (Cfap) no dia 02 de setembro de 2019 às 07h, a fim de iniciarem o Curso de Formação de Soldados do ano de 2019 – CFSD 2019.

O ato de matricula é realizado com a presença dos candidatos e início do curso conforme disposto no item 15.11.1 do edital. Os candidatos com documentações pendentes devem obrigatoriamente sanar estas pendências neste dia. O convocado que não puder fazer-se presente perderá o direito a matricula no curso conforme o disposto no item 15.11.3 do mesmo edital.

Convocação de candidato excedente

O Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Sergipe, no uso das atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas e considerando a autorização governamental publicada em 29 de dezembro de 2017, convoca o candidato abaixo relacionado a fim de recompor o numero de candidatos aprovados conforme o autorizado.

