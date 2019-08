PMA realiza plantio de girassóis no Parque da Sementeira para a primavera

23/08/19 - 17:00:43

Todos os anos, sementes de girassol são plantadas no Parque Augusto Franco para recepcionar a chegada da Primavera, estação que inicia em 23 de setembro. O local do plantio fica próximo ao Horto do Parque da Sementeira: é a Curva dos Girassóis. Depois de quase dois meses, as flores que brotam com exuberância e beleza, chamam atenção de quem passa pelo local. Executada há quatro anos, a ação é realizada pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (Sema).

Tudo começa com o preparo do solo, que é limpo e fica livre das plantas invasoras, que prejudicam o florescimento dos girassóis. Em média, quatro sementes são plantadas a uma distância de aproximadamente 25cm em três covas paralelas.

“Há uma equipe especializada e dedicada inteiramente para cuidar da curva dos girassóis. No período de estiagem realizamos a irrigação duas vezes por dia, durante a manhã e durante a tarde”, explica o coordenador do Horto, Vitor Melo.

O girassol não foi escolhido apenas por sua beleza. A planta é considerada do tipo perene, isto é, possui um ciclo de vida considerado curto. Ao final da colheita, as sementes da Flor do Sol, como também é conhecida, são recolhidas e armazenadas para serem semeadas no ano seguinte.

“A Prefeitura e a Sema sempre se preocupam com a questão ambiental. O plantio dos girassóis é uma forma de mostrar aos visitantes que mesmo em um pequeno pedaço de terra é possível fazer um jardim e cuidar da natureza. E aqui as pessoas ficam a vontade: se aproximam e podem fazer uma foto”, aponta Vitor Melo.

Histórico

A ideia de fazer a Curva dos Girassóis foi de uma ex-funcionária do Parque Augusto Franco e foi tão bem-aceita pelos funcionários e pelo público que, após a primeira edição do plantio, a atividade entrou para o calendário da Sema, transformou-se tradição no Parque da Sementeira e virou referência para turistas e aracajuanos. “Hoje, quando se aproxima da Primavera, nosso Parque recebe muitas pessoas que vem só para prestigiar a Curva dos Girassóis”, afirma Vitor Melo.

Foto Silvio Rocha