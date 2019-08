Presidente do Instituto Legislativo do Senado visita a Elese

23/08/19 - 17:00:16

“O Senado tem um papel muito importante que vai muito além do que todo mundo pensa”. A afirmação foi feita na manhã desta sexta-feira, 23 pelo presidente do Instituto Legislativo do Senado Federal, Marcos Coimbra, ao visitar a Escola do Legislativo (Elese) e a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese).

Recebido pelo presidente da Alese, deputado Luciano Bispo (MDB), pela diretora da Escola do Legislativo, Isabela Mazza, pelo coordenador Irineu Fonte e o diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa de Sergipe, Marcos Aurélio Costa, o representante do Senado, fez uma avaliação positiva quanto às capacitações de servidores que estão sendo feitas no estado por meio do Programa Interlegis.

“O Senado Federal atua em parceria com as Câmaras de Vereadores e Assembleias Legislativas de diversos estados do Brasil levando capacitação, seja online, seja presencial e com o pedido dos senadores para o Instituto Legislativo Brasileiro, nós usamos um braço que se chama Interlegis, um programa que visa levar a capacitação do Senado para as Câmaras de Vereadores passando pelas Assembleias Legislativas, aproximando a população do seu legislativo local”, explica.

Treinamentos

De acordo com ele, o objetivo da visita é avaliar todos os treinamentos enviados para o estado de Sergipe, que têm sido conduzidos de forma muito boa pela Alese. “Viemos avaliar os resultados e o que pode melhorar para as próximas edições. Vamos ter uma nova edição no próximo dia 24 de setembro e é sempre bom estarmos avaliando e sabendo como está sendo o trabalho e o que pode ser melhorado”, afirma.

Marcos Coimbra acrescentou que muitas vezes o Instituto Legislativo do Senado precisa ir buscar os estados. “Em Sergipe aconteceu o contrário dos outros estados, pois teve a iniciativa de buscar o treinamento e a capacitação, o que achamos ótimo. Nós damos uma atenção especial para os municípios e os estados que demonstram maior interesse na capacitação e Sergipe tem sido um deles”, destaca acrescentando que a ideia é aumentar os treinamentos, atuando na capacitação em várias frentes, levando o portal disponível pelo Senado de forma gratuita para todos os municípios sergipanos.

Aperfeiçoamento

Na oportunidade, a presidente da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Sergipe, Isabela Mazza, enfatizou a importância das capacitações. “É importante trazermos técnicos do Senado Federal, pessoas de alta capacidade para aperfeiçoar e capacitar os nossos servidores e também temos as Câmaras de Vereadores do estado de Sergipe, pois essa parceria inclui Casas Legislativas. O intuito do presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo é estar capacitando os seus servidores e também os servidores das Casas Legislativas de todos os municípios sergipanos. Isso é de extrema importância que todos participem”, entende.

Gentileza ao visitante

O presidente Luciano Bispo agradeceu a parceria entre o Instituto Legislativo do Senado Federal e a Escola do Legislativo da Alese, estreitou laços para novos treinamentos aos servidores e entregou ao visitante uma arte do artista sergipano Quintiliano Fonseca, retratando o prédio da Alese em azulejos.

“Eu quero parabenizar a Escola do Legislativo na presença de Isabela e de Irineu e agradecer o diretor do Senado, que veio falar sobre essa parceria com a Assembleia Legislativa de Sergipe, quanto a realização de cursos de melhoramento para os nossos servidores e os servidores das Câmaras de Vereadores em nosso estado”, afirma o presidente da Alese.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões