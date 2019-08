PT precisa fazer reflexão

23/08/19 - 00:04:26

Diógenes Brayner – [email protected]

O Partido dos Trabalhadores precisa trabalhar intensamente uma nova imagem política, que faça lhe retornar a expectativa de esperança. A sigla precisa fazer um congresso amplo, que não seja ao redor do umbigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Percebe-se hoje, com maior intensidade, um distanciamento de grupos de esquerda do ex-presidente e cresce a quase absoluta certeza de arrependimento por ter votado no ‘mito’ Jair Bolsonaro. Vive-se em um Brasil sem líder…

Inclusive percebe-se que a influência do ex-presidente Lula não é bem vinda aos pequenos estados do Nordeste, mesmo administrados por governadores do PT, porque a situação econômica, financeira e social está em crise profunda, cuja origem vem do período Lula à frente do Planalto, passando por Dilma Rousseff e se afundando com Michel Temer. Embora o Brasil se mantenha no caos e bagunçado pela incompetência do atual presidente, nenhum gestor quer se envolver nessas divergências, com receio de não ter os recursos que precisam para salvar seus Estados e municípios.

Tudo um absurdo, mas funciona assim. Ao cortar recursos Bolsonaro pensa punir adversários, mas na verdade atinge profundamente a quem lhe deu o voto.

Percebe-se que o Nordeste, principalmente, mantém uma gente eternamente agradecida aos gestos do ex-presidente, que simbolizavam avanços sociais importantes. Parte desse povo, entretanto, está convencida que o “bem” terminou sendo “um mal” para a estrutura de um País de imensas desigualdades, em que a elite era protegida e bem tratada nos subterfúgios do Poder, porque sustentava a boa vida das classes mais abastardas. Não apenas isso, era protegido exatamente porque atendia os interesses de um sistema corrupto e corruptível.

Alguns segmentos de esquerda começam a surgir e já estão se tornando em partidos, exatamente para preencher o vácuo deixado pelo PT, depois da ação da operação Lava Jato, que passou por maus momentos em razão da presença de hackers que anunciaram vícios nas investigações e julgamento. Até o momento não se alterou o quadro, e o partido não está tentando encontrar uma saída honrosa, para isolar Lula e buscar uma liderança confiável que retome a esperança perdida.

As eleições municipais estão à porta. As estaduais às vésperas. Se insistir na teimosia de ‘eudeusar’ um único nome, o PT pode se complicar para sair do estado em que se encontra junto ao eleitorado. Está na hora sim de fazer uma reflexão, admitir erros e defeitos e reconstruir uma nova história, aí sim com a força e o voto de um povo carente de políticos que se voltem para ele.

Sobre entrevista

A entrevista do ex-presidente Lula (PT), concedida ao jornalista Bob Fernandes, e que seria transmitida ontem à noite pela TV-Aperipê, teria sido uma recomendação da Direção Nacional do partido.

*** Essa recomendação não seria só para a Aperipê, mas para outras emissoras oficiais de Estados administrados por governadores do PT ou aliados.

Sem exibição

A informação sobre o pedido de divulgação da entrevista de Lula é de fonte de Brasília e não teria sido cumprida pelos governadores petistas, em razão de entendimentos com o Governo Federal, na busca do equilíbrio financeiro dos Estados.

*** A TV-Aperipê não exibiu a entrevista, porque estava em manutenção, como continua hoje.

Críticas duras

A ex-deputada Conceição Vieira é a presidente da Fundação de Cultura e Artes Aperipê, à qual está vinculada a TV-Aperipê e ontem não estava em Sergipe.

*** Nas redes sociais as críticas foram duras ao anúncio de exibição da entrevista de Lula, por membros da direita e segmentos anti-Lula. O PT não se manifestou.

Pode prejudicar

Uma entrevista de Lula na Aperipê poderia prejudicar as ações de Sergipe junto ao Governo Federal, nesse momento que Estados do Nordeste se unem para fortalecer a região junto ao Planalto.

*** Além disso, a TV-Aperipe – e nem uma outra oficial – serve para publicações do tipo em sua programação.

Não se trata de mágica

O ex-deputado José Carlos Machado (DEM) insiste que “não se trata de fazer mágica ou de operar milagres: a receita para equacionar os problemas que municípios e Estados enfrentam é a redução das despesas e a busca pela eficiência na gestão”.

*** E complementa: “isso implica em sempre distinguir o fundamental do essencial e priorizá-lo”.

Candidaturas no sertão

O ex-deputado Jony Marcos disse ontem que o Republicanos (ex~PRB) vai ter candidatos a prefeito em várias cidades do Estado, a grande maioria vai acontecer no sertão, onde o partido já tem três prefeitos.

*** – Esses prefeitos vão disputar a reeleição e outros candidatos nas demais cidades.

À prefeita da Barra

Na grande Aracaju, o nome que desponta para disputar a Prefeitura da Barra dos Coqueiros pelos Republicanos é o da pastora Salete, que em 2016 foi a vereadora mais votada no município.

*** Já está praticamente definida sua candidatura a prefeita da Barra e, segundo o partido, “tem grandes chances na disputa”.

Transfere título

O deputado Capitão Samuel (PSC) mantém a sua candidatura a prefeito de São Cristóvão na próxima semana, onde já fixa domicílio eleitoral.

*** Samuel estava pensando em trocar de legenda, mas já sentiu que isso põe em risco a sua candidatura.

Novo na política

Rômulo Rodrigues (PT) disse ontem que não considera que haja o conceito de ‘Novo’ na política: “admito que a política, como a crítica, não pode ser relativisadas. Portanto, não há ‘Novo’ na política, como não há crítica construtiva”.

*** Para ele, “a política é um remédio e a crítica é a avaliação, a análise. Se fizerem mal, as aplicações foram erradas”.

Sem conversas

Rômulo não tem conversado com os diretórios e diz que vai aguardar os encontros: “De todo jeito vou sair vitorioso. Se não me quiserem, tiro o enorme peso de ouvir queixas e reclamações. Antecipo que procurem um Bispo”.

*** Diz que o processo para o PED está em andamento. “E, como Augusto dos Anjos, no final talvez faça meu soneto de merda”.

Intervenção em Canindé

Pré-candidato a prefeito de Canindé, Kaka Andrade disse que estava sabendo de que poderia haver intervenção no município através de informações pela imprensa. Mas admitiu que o problema em Canindé seja complexo, “talvez pela crise em sua gestão”.

*** Lembrou que Canindé passou por uma crise de violência e hoje enfrenta uma crise de gestão e acrescentou: “a cidade está à deriva e com hemorragia em suas finanças”.

*** Kaka sugeriu um choque de gestão para “estancar a hemorragia e recuperar o município através de uma administração séria e eficiente”.

Queda dos royalties

A situação dos município é muito grave, principalmente pela falta de recursos. Pacatuba, por exemplo. Sofreu este mês uma queda brusca na receita dos royalties. De R$ R$ 950 mil, despencou para R$ 550 mil.

*** – Com a retirada de R$ 400 mil das contas, não tem administração que suporte, disse o prefeito Alexandre Martins.

O gás é destaque

A reunião dos governadores do Nordeste foi produtiva para Sergipe. O material e boas chances de investimentos, apresentadas pelo Governo do Estado, fez muito sucesso.

*** Sergipe se destacou com a reserva de gás e muitas empresas procuraram informações sobre o planejamento estratégico.

*** O evento foi de alto nível, com a presença dos nove Estados da região, Governo Federal e investidores.

Torce por Belivaldo

O deputado federal Fábio Henrique (PDT) disse ontem que votou contra Belivaldo nas eleições de 2018, “mas nessa questão da cassação torço por ele”.

*** Diz que Belivaldo é um político sério e que não fora cassado por corrupção: “já me coloquei à sua disposição”, disse.

Conversas avançam

O deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) está avançando nas conversas para disputar a Prefeitura de Socorro: “a aceitação do povo é impressionante, reflexo do fato de ter sido o estadual mais votado na cidade”.

*** Na manhã desta sexta-feira será realizado o Congresso Municipal do Cidadania, na Câmara Municipal, quando se monta o Diretório definitivo e se escolhe os delegados para o Congresso Nacional.

*** Samuel disse que o seu partido fará alguma composição, “exceto com o prefeito padre Inaldo”, de Socorro.

Um bom bate papo

Nada contra Ongs – O senado Alessandro Vieira (Cidadania) assume presidência da Comissão das Mudanças Climática e diz que acusações contra ONGS não têm nexo

Ainda de férias – Ex-governador Jackson Barreto (MDB) ainda não retornou de férias. Talvez o faça na próxima semana, quando reinicia o trabalho político.

Teatro reabre – Acontece hoje a partir das 16 horas a solenidade de reinauguração do Teatro Tobias Barreto, com o lançamento do V Festival Sergipanos de Artes Cênicas.

Sempre atento – Comandante do Exército sobe o tom contra os ataques à soberania do Brasil na Amazônia. Diz que o Exército está sempre atento.

Pastora na Barra – Não é surpresa o lançamento da pastora Salete à prefeita da Barra dos Coqueiros. Não é um nome que se despreze.

Apenas recursos – Prefeito de Aracaju, Belivaldo Chagas (PCdoB), passou dois dias em Brasília tratando de recursos para sua cidade.

Nada de política – Quarta-feira o presidente do PDT, Carlos Lupi esteve em Brasília, mas em nenhum momento Edvaldo o procurou para falar sobre questões de partido.

Terá apoio – O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) já anunciou que se Fábio Henrique for candidato a deputado federal em Socorro terá seu apoio e voto.

Devem conversar – Mesmo assim, até o momento não existe entendimento entre o PDT e PSB em Socorro, mas Fábio e Valadares Filho devem conversar.