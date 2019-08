Residentes do Batalhão da Restauração têm dia de lazer e ressocialização

23/08/19 - 04:41:42

Dia de lazer e ressocialização. Os Residentes do Batalhão da Restauração foram ao Cinemark do shopping jardins na tarde desta quinta-feira, 22. Lá eles assistiram a segunda parte do filme que conta a história do Bispo Edir Macedo, Nada a perder.

Para estes homens que enfrentam os maiores desafios das suas vidas, este momento de diversão traz foco e leveza para contuniar enfrentando a maior batalha das suas vidas. E como manda a tradição…O cinema foi acompanhado de pipoca e refrigerante.

Para o Capitão Samuel estes momentos são de grande importância no processo de tratamento. “Na nossa instituição tratamos os residentes com amor e oferecemos o que temos de melhor, mas dentro das nossas limitações. Hoje é um dia especial para eles e para nós que fazemos parte desta famíla”, ressalta.

Batalhão da Restauração, cuidando das famílias sergipanas!

Por Ane Isabelle

Foto assessoria