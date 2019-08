V Festival Sergipano de Artes Cênicas será aberto no TTB

A quinta edição do Festival Sergipano de Artes Cênicas será marcada pela diversidade de grupos artísticos de todo o país. Neste ano, a Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (FUNCAP), recebeu mais de duzentos e quarenta inscrições,nas categorias pré-definidas, sendo nove exposições para tratar da temática do Bicentenário de Sergipe, quinze atrações nacionais e vinte e oito do Nordeste. Nesta edição, a novidade é que além dos segmentos artísticos de teatro, dança e circo, o Festival também abrange novas categorias, como música e intervenção. A abertura do Festival acontece hoje, 23 de agosto, durante cerimônia de inauguração do Teatro Tobias Barreto.

Com realização do Governo do Estado, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe, o evento celebra as manifestações do circo, dança e teatro promovidos em Sergipe e traz grandes espetáculos do país para se apresentarem no Estado. A seleção por mérito, foi realizada por uma comissão especializada e os selecionados têm até hoje, 23, para enviar a documentação jurídica para o endereço eletrônico: http://mapas.cultura.se.gov.br/. O não atendimento dos prazos fixados implicará na desabilitação do projeto e o convite do suplente.

O evento que é realizado com recursos do Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional de Cultura (FNC), abrange as categorias I – para iniciantes; Categoria II, Categoria III; Categoria IV; Categoria V; Categoria VI, Categorias VII e Categoria Exposição. As apresentações acontecem até dezembro em diversas cidades do interior, além da capital sergipana.

Sobre o Festival

O Festival Sergipano de Artes Cênicas envolve os segmentos artísticos de teatro, dança, circo, música ou intervenção, que são apresentados em diversos teatros e espaços públicos da capital sergipano e do interior do estado. Viabilizado pelo Ministério da Cidadania, o evento engloba dois outros festivais que antes aconteciam separadamente: o Festival Sergipano de Teatro e Festival de Dança. Além de apoiar o artista, o evento também busca incentivar a formação de plateia, atingindo diversos gostos e faixas etárias e levando diferentes expressões artísticas e culturais ao público.

Foto: Pritty Reis