Vestibular Social dará 50% de desconto até o fim do curso

23/08/19 - 12:20:50

Bolsas de estudos são válidas para diversos cursos das instituições mantidas pelo Ser Educacional

A UNINASSAU, UNINABUCO, UNAMA, UNIVERITAS e UNIVERITAS/UNG, instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional, irão realizar, nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro, o Vestibular Social em suas unidades e polos de ensino a distância. A campanha dará 50% de desconto nas mensalidades de diversos cursos oferecidos.

O Vestibular Social é uma campanha do grupo Ser Educacional que visa criar oportunidades para que diversos estudantes possam ingressar no ensino superior desfrutando da qualidade das graduações oferecidas pelas Instituições de um dos maiores grupos educacionais do país. Os descontos são apenas para graduações nas modalidades presencial e a distância.

“Nossas Instituições de Ensino Superior estão sempre focadas em promover qualificação profissional e criar oportunidades para que todos possam ter acesso a uma educação de qualidade. O Vestibular Social irá ampliar estas possibilidades de ingresso em graduações com descontos que tornam as mensalidades acessíveis para todos”, destaca o presidente do Ser Educacional, Jânyo Diniz.

O desconto de 50% é válido para todas as graduações oferecidas pelas Instituições mantidas pelo grupo Ser Educacional, exceto os cursos de Direito da UNAMA Rio Branco-AC e UNINASSAU Petrolina-PE, de Medicina da UNINASSAU Recife-PE e as graduações EAD em Letras e Pedagogia.

Os interessados podem realizar a inscrição nos sites da UNINASSAU, UNINABUCO, UNAMA e UNIVERITAS ou comparecer a uma das unidades nos dias da campanha para realizar a prova. Os participantes precisarão realizar a doação de um quilo de alimento não-perecível, que será direcionado para instituições de caridade.