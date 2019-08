ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E CAMINHÃO DEIXA UMA PESSOA GRAVEMENTE FERIDA

24/08/19 - 08:36:34

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão deixou uma pessoa gravemente ferida na BR 101

O acidente foi registrado no final da noite desta sexta-feira (23) e as informações são de que a colisão aconteceu na saída do Povoado Pirunga.

As informações são de que um dos ocupantes do carro de passeio ficou preso às ferragens e uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar a vitima.

Não há informações sobre o estado de saúde da vitima.