CODEVASF REALIZA PEIXAMENTO NA ZONA RURAL DE ITAPORANGA D`AJUDA

24/08/19 - 07:00:36

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) realizou peixamento na zona rural de Itaporanga d’Ajuda (SE) nessa sexta-feira (23). Açudes públicos nos assentamentos Dom Helder Câmara, Vitória da Conquista e 08 de Março foram repovoados com 20 mil alevinos de variadas espécies de peixes. A ação teve a participação do superintendente regional da Codevasf, César Mandarino, e do prefeito de Itaporanga d’Ajuda, Otávio Sobral.

Os alevinos utilizados no peixamento foram produzidos pela Codevasf no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Betume (CIB), unidade de produção e pesquisa localizada em Neópolis. Na ação, foram lançados alevinos de espécies como tambaqui, tilápia e curimatã. Os peixamentos ajudam a recompor os estoques pesqueiros de rios e açudes, contribuindo para a segurança alimentar nas comunidades rurais contempladas.

O superintendente regional César Mandarino destacou que o peixamento é mais uma ação realizada pela Codevasf no município. “Itaporanga d’Ajuda foi contemplada com várias máquinas e equipamentos e nesse momento estamos beneficiando alguns assentamentos com esses peixes, fazendo o possível para apoiar o município”, afirmou o superintendente.

Luciene Maria Santos, moradora do assentamento Vitória da Conquista, agradeceu a iniciativa e disse que o peixamento terá um impacto positivo na comunidade. “Foi uma benção muito grande e que vai trazer renda para nós. Vamos nos dedicar e cuidar deles e com certeza na próxima Semana Santa vamos ter um peixe em nossa mesa”, declarou.

Atualmente, a Codevasf realiza uma série de projetos em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (Ufal) para a produção de espécies consideradas em extinção na bacia do rio São Francisco, como o camarão pitu e o pacamã. Além disso, um experimento para o cultivo consorciado de tilápia e camarão gigante da Malásia busca fomentar essa produção no Baixo São Francisco.

Participaram das atividades desta sexta-feira vereadores, secretários municipais, técnicos da Codevasf e membros das comunidades beneficiadas.

Fonte e foto Codevasf