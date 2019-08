Edvaldo entrega obra de infraestrutura do loteamento Pantanal: “sonho realizado”

24/08/19 - 07:01:31

A realização de um sonho. Foi este o sentimento predominante entre os moradores do loteamento Pantanal, no bairro Inácio Barbosa, em Aracaju, na noite desta sexta-feira, 23, quando o prefeito Edvaldo Nogueira inaugurou as obras de urbanização da localidade. Acompanhado do governador Belivaldo Chagas, dos deputados federais Fábio Mitidieri e Laércio Oliveira e de vereadores da capital, o prefeito recebeu o agradecimento da comunidade pela urbanização das 14 ruas da área, fruto de um investimento de R$ 4 milhões em parceria com o governo federal.

A transformação foi completa: a Prefeitura implantou redes de drenagem, distribuição de água e de esgotamento sanitário; executou serviços de terraplanagem, pavimentação das ruas com asfalto, paralelepípedo e concreto e construiu calçadas acessíveis, além de fazer toda a pintura e sinalização das vias. A entrega da obra é mais um compromisso firmado por Edvaldo que se torna realidade.

“É imensa a minha alegria neste momento. Já foi assim quando iniciamos a obra e se torna maior quando vejo a realidade da comunidade completamente transformada. O Pantanal é um lugar especial para mim. No meu mandato anterior, cheguei a assinar a ordem de serviço deste projeto, mas o meu sucessor, mesmo com os recursos garantidos, não deu continuidade. Quatro anos depois, voltei à Prefeitura e estou muito feliz e realizado em poder entregar esta obra”, afirmou o prefeito.

Para Edvaldo, a urbanização do Pantanal representa “mais dignidade” para a população. “É uma obra maravilhosa. Antes este era um local de difícil acesso, que piorava muito no período das chuvas. Fizemos drenagem, esgotamento, calçamento, calçadas com acessibilidade, uma obra completa, para que os moradores, que sofriam há 20 anos, possam viver agora com tranquilidade. Prometi que iria fazer e cumpri. A resposta foi a melhor possível: em toda casa que passei, recebi um abraço, um carinho, um agradecimento”, disse.

Em seu discurso, Edvaldo ainda destacou ainda que a obra levou “progresso, desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida para o Pantanal”, assim como tem ocorrido em diversas regiões da cidade. “Estamos transformando Aracaju. São várias localidades beneficiadas pelo nosso trabalho, pelo nosso planejamento e dedicação ao povo. A cidade é um todo e temos buscado resolver os seus problemas, obviamente os mais graves, sobretudo os relacionados à falta de saneamento básico e com foco nas regiões que mais precisam da presença do Poder Público. Está sendo assim no Coqueiral, Santa Maria, 17 de Março, Barroso, Japãozinho, Pantanal e outros tantos bairros onde realizamos obras”, destacou.

O governador Belivaldo Chagas destacou que Edvaldo provou que trabalha pelos que mais precisam e que é um político em quem as pessoas podem confiar. “Fiquei muito feliz em caminhar pelo Pantanal ao lado do meu amigo Edvaldo e ver a felicidade das pessoas com esta obra, com as ruas bonitas e organizadas. Edvaldo encontrou a cidade com muitas dificuldades e hoje a gente vê que ele se esforçou e conseguiu não apenas fazer a obra, mas dar dignidade e elevar a autoestima das pessoas”, afirmou.

“Melhorou muito a nossa vida”

A felicidade dos moradores estava estampada não só no rosto, mas também em cartazes. Com uma folha de cartolina em punho que trazia a frase “Agora sim temos qualidade de vida”, a dona de casa Rivaldete da Conceição Souza lembrou que os alagamentos provocados pelas chuvas ficaram no passado. “A comunidade está muito feliz! Que Deus abençoe o nosso prefeito. Esta obra mudou muita coisa aqui. Antes, a gente vivia na lama, no esgoto, agora, veio o inverno e sentimos a diferença, pois não houve mais problemas”, disse.

A agente comunitária de saúde Fabíola Delfino lembrou que a realização da obra foi uma promessa de Edvaldo. “Estamos aqui para agradecer ao nosso prefeito. Nada mais justo do que agradecer porque ele cumpriu com sua promessa e deu qualidade de vida para nós. Era um sonho que se tornou realidade”, afirmou.

A obra

Retomadas em 2018, as obras contemplaram implantação da rede de drenagem, rede de distribuição de água e rede de esgoto sanitário. No local ainda foram executados os serviços de terraplenagem, pavimentação das ruas e pavimentação das calçadas. Foram beneficiadas a avenida Pantanal, ruas 1, 2, da Maré, Ivan Gomes Freitas, Monte das Oliveiras, rua O, Santo Expedito, Vitória, além das travessas Alves, Jordão, Ivo Gomes e Travessa O. O investimento total foi de R$ 3.998.940,17.

Os vereadores Nitinho Vitale (presidente da Câmara), Zezinho do Bugio, Dr. Gonzaga, Fábio Meirelles, Palhaço Soneca e Antonio Bittencourt, além de lideranças comunitárias e secretários municipais acompanharam o prefeito na inauguração.

Foto Ana Licia Menezes

Por Valter Lima