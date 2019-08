SUSPENSAS FISCALIZAÇÕES E NOTIFICAÇÕES DE TAXA DE FACHADA APÓS REUNIÃO

24/08/19 - 07:11:09

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) suspendeu as fiscalizações e notificações para o cumprimento da taxa de fachada. O anúncio foi feito pelo presidente da Emsurb, Luiz Roberto Dantas, durante reunião, hoje à tarde, com diversas entidades empresariais capitaneadas pelo Movimento É de Sergipe. Luiz Roberto classificou a reunião como muito proveitosa e que houve avanços em muitos aspectos.

Neste sábado, 24, às 9h30, na sede da Emsurb, no Parque da Sementeira, Luiz Roberto se reúne com sua assessoria para formalizar um documento e apresentar na segunda-feira ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Na terça-feira, o prefeito já se comprometeu em receber os empresários e vereadores para discutir a taxa de fachada.

Ao defender a proporcionalidade na fachada, Maurício Menezes, vice-presidente do Movimento É de Sergipe, disse que, atualmente, as fachadas com 1,5×0,75 são isentas. “Agora estamos pleiteando que seja aplicada a proporção de 80% da fachada isenta, a partir disso seria cobrado”, disse.

O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), Marco Pinheiro, disse que a reunião foi muito produtiva, como as anteriores. “Procuramos mostrar ao governo municipal que deve entrar em sintonia com a Medida Provisória da Liberdade Econômica que procura desburocratizar a abertura e renovação de alvarás de empresas”.

Estavam na reunião de hoje representantes da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Sergipe), Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Aracaju) e diversos vereadores.

Por Antonio Carlos Garcia

Foto assessoria