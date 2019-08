FEIRANTE É ASSASSINADO ENQUANTO ESTACIONAVA O CARRO NA FEIRA DE MARUIM

24/08/19 - 07:38:08

Um feirante da cidade de Nossa Senhora das Dores foi assassinado no inicio da manhã deste sábado (24) que feira do município de Maruim.

As informações são de que o feirante, de 42 anos, foi morto no momento em que estacionava seu carro, no estacionamento da feira, localizada em frente à Igreja Batista.

A polícia foi acionada e está no local colhendo informações, porém até o momento a causa do crime é desconhecida e ninguém foi preso.