Juíza sergipana faz grave denúncia: delegadas, advogadas e servidoras fazem “teste do sofá”

O jornalista Guilherme Amado divulgou em sua coluna, na revista Época, relato que teria sido feito pela juíza sergipana Patrícia Cunha Paz Barreto de Carvalho, onde a magistrada diz que “delegadas, advogadas e até servidoras do Judiciário” já teriam feito do “teste do Sofá”.

A matéria do jornalista diz que “uma juíza de Sergipe afirmou que delegadas, advogadas e até servidoras do Judiciário já foram submetidas a um teste do sofá no ambiente de trabalho”.

Segundo Guilherme Amado, as declarações ocorreram no ano passado, durante o painel “Gênero e a Feminização da Magistratura” no XXIII Congresso Brasileiro de Magistrados. “Meus colegas fazem às vezes o teste do sofá”, disse a juíza Patrícia Cunha Paz Barreto de Carvalho, em maio de 2018.

Segundo a magistrada, essas situações ocorriam para divulgação de uma liminar. “Ouço a história de várias carreiras, de delegadas, advogadas, advogadas com juízes, para uma liminar, servidoras, teste do sofá. Toda essa situação, ocorrem de modo velado e escondido”.

A magistrada conclui dizendo que “é muito delicado o tema, e não vem à tona. A gente ouve. Lógico que não vem a público. De repente você tem uma amiga servidora, então ela se sente à vontade para dizer. Mas é uma coisa velada, escondida, privada”. O jornalista informa que procurou a magistrada que preferiu não comentar o assunto. “Isto é objeto de estudo somente em cursos que tratam do assunto”, sobre “as várias dificuldades das mulheres magistradas”, afirmou.