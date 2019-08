Museu da Gente Sergipana voltará a funcionar próxima terça-feira, dia 27

24/08/19 - 07:47:08

O Instituto Banese comunica que após serviços preliminares de correção elétrica, o Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda voltará a funcionar na próxima terça-feira, dia 27. A suspensão das visitas e atividades culturais pelo período de três semanas se deu por conta de um princípio de incêndio no prédio da subestação de energia, causado por um curto circuito nas baterias do nobreak (dispositivo responsável por estabilizar a corrente de energia elétrica).

A medida teve como objetivo manter a integridade do prédio e todo seu acervo, além de continuar oferecendo segurança e conforto aos seus visitantes. Tendo em vista a realização de serviços capazes de garantir essa segurança, a partir de terça reabriremos para visitação no horário normal, de terça a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 15h, com entrada gratuita. Ressaltamos que o projeto Teatro no Museu para o público infantil já volta a acontecer neste sábado, 24, às 16h, com o espetáculo ‘Meu pé de laranja’, da Então Cia. de Arte. Os demais projetos e ações também serão retomados de acordo com as datas previstas.

Com a reabertura do museu, a Loja da Gente e o Café da Gente voltam a funcionar em horário normal. Agradecemos todas as mensagens de apoio e torcida para o retorno das atividades do nosso museu.

Por Tarcila Holanda