Samu vai a shopping ensinar população a fazer reanimação cardiopulmonar

24/08/19 - 07:22:26

O Dia Nacional de Reanimação Cardiopulmonar, evento que ocorre anualmente em todo país, neste sábado, 24, capacitará gratuitamente em um stand, que será montado na praça central de eventos do Shopping Jardins, das 10h às 22h, a população no reconhecimento precoce da Parada Cardiorrespiratória (PCR) e a realização imediata dos procedimentos iniciais da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP).

Já é o 4° ano que Sergipe participa do evento, impulsionado pelo Projeto Salve, com apoio Curso de Atendimento pré-hospitalar do SAMU 192, da Liga de Enfermagem em Urgência e Emergência (LAUENF), Sergipe e da Liga Acadêmica de Anatomia Aplicada (LAAP).

Para realização do evento, foram abertas inscrições e os voluntários foram instruídos a capacitar. Nesse Processo, 65 pessoas se inscreveram, conta o gerente do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu, Ronei Barbosa. Os facilitadores são voluntários treinados a capacitar pessoas leigas que passarão pelo nosso stand. Já Realizamos a capacitação dos voluntários na quarta, 14, e nesta terça-feira, 20. todos com o mesmo conteúdo”, conta.

Apenas em 2018, durante o Dia Nacional da Reanimação Cardiopulmonar, 9900 pessoas foram capacitadas em 41 cidades de 22 Estados do País. Em todas as regiões aconteceu o evento. Ronei Barbosa, destaca a importância da ação. “Os voluntários são ensinados e logo depois capacitarão, sendo a proposta principal do projeto. Queremos que cresça a corrente de assistência à vida para que mais pessoas estejam aptas a identificar a Parada Cardíaca”, salienta.

Fonte e foto assessoria