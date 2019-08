Senac Sergipe encanta pernambucanos no “Sabores do Nordeste”

24/08/19 - 06:48:54

O Senac de Sergipe levou a culinária sergipana para participar do I Festival Gastronômico “Sabores do Nordeste”, realizado em intercâmbio entre os estados do Nordeste brasileiro pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, em sua participação acontecida nos dias 21 e 22 de agosto no estado de Pernambuco. A delegação sergipana foi chefiada pelo presidente do Sistema Fecomércio de Sergipe, Laércio Oliveira.

Os representantes sergipanos apresentaram um cardápio típico do estado, com um menu composto por feijoada sergipana, fritada de aratu, maniçoba e pudim de coco verde, escondidinho de carne do sol e gratinado de macaxeira com carne do sol e queijo coalho, preparados pelos chefs do Senac, Frederico Souza e Samuel Davi.

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Laércio Oliveira, a iniciativa de explorar a gastronomia sergipana, levando para o festival é importante para a valorização da cultura gastronômica de Sergipe, fortalecendo a identidade culinária local, apresentando aos pernambucanos o que temos de melhor.

“Sergipe tem uma culinária regional maravilhosa, dotada de muita qualidade e sabor nos pratos e isso é uma das coisas que temos de melhor para apresentar aos potenciais turistas de outros estados, mostrando o que nosso estado pode promover com a experiência sensorial com os sabores, peculiaridades e tradições de nossa gastronomia. Além disso, esse evento promove uma troca de conhecimento entre os estados, que absorvem o que existe de melhor entre si. Isso também reflete na expetativa do que o turista pernambucano vai encontrar em Sergipe, em termos de culinária. Esse trabalho é um case de sucesso. Pernambuco tem uma capacidade extraordinária, é um modelo em várias áreas”, afirmou Laércio, valorizando a integração entre as federações do comércio de Sergipe e Pernambuco.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Pernambuco, Bernardo Peixoto, também apreciou bastante o menu e ressalta que o festival é muito importante para Pernambuco, para o Nordeste e parta o Sistema S. “Esse intercâmbio de experiências é fantástico, no âmbito da educação e cultura, para ambos estados. Ficamos muito felizes com a presença do Senac Sergipe e iremos, em breve, prestigiar o próximo festival, que será lá. Os pratos estavam muito saborosos, principalmente, a feijoada sergipana, que eu não conhecia”.

A diretora regional do Senac de Sergipe, Priscila Felizola, avalia que o festival proporcionará uma troca de experiências que enriquecerá o aprendizado de instrutores e alunos. “O Festival Sabores do Nordeste também promove o intercambio gastronômico, uma vez que, em outro momento, os chefs de Pernambuco também irão participar do nosso festival, no Senac Sergipe, e levarão um pouco da gastronomia pernambucana. É ainda, uma forma de divulgar a cultura e fortalecer o desenvolvimento dos estados e de todos os envolvidos”, destaca.

A vereadora de Recife, Ana Lúcia, elogiou a iniciativa e o cardápio. “O menu estava maravilhoso. A alimentação aproxima as pessoas, pois aprimora o gosto e nos faz conhecer um pouco de suas vivências, e como elas apresentam seus pratos. Deu vontade de ir conhecer Sergipe. Essa conexão fortalece os estados e a região Nordeste”.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria