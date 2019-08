Caravana da Cidadania chega ao povoado Mariquita com muito mais ações

25/08/19 - 08:13:54

Nesta sexta-feira, 23, foi a vez do Povoado Mariquita e toda sua região receber a Caravana da Cidadania – uma iniciativa de grande importância da Prefeitura de Lagarto para as comunidades rurais que precisam de serviços sociais e não precisam se deslocar à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Foram ofertados serviços como: atualização do cadastro único e Bolsa família; orientação jurídica; inscrições para cursos profissionalizantes; cadastros para Bolsa Família Municipal, Serviço de Convivência, passe livre para idoso e pessoa com deficiência; cortes de cabelo gratuitos; sorteios de brindes; realização de testes rápidos de hepatite, HIV e Sífilis pela equipe do CTA; atendimentos odontológicos; práticas integrativas (acunputura e massagem); aferição de pressão arterial; palestras, exames de glicemia e agendamento de consultas para o médico do CEREST.

Nesta edição, também com participação da Prefeita Hilda Ribeiro, tivemos também a participação das Secretarias de Obras que realizaram a manutenção da iluminação pública, pintura de meio feio e melhoria nas estradas.

Foto: Daniela Domingos e Thais Souza

