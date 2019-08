APCEF/SE conquista Prata e Bronze no 1º dia dos Jogos Regionais Nordeste 2019

25/08/19 - 07:37:21

Na estreia dos Jogos Regionais Nordeste 2019, em João Pessoa/PB, a delegação da APCEF/SE entrou em campo fazendo bonito. Ótimos resultados pela manhã. Futebol Society Livre: APCEF/SE 4 x 1 APCEF/PB. No Vôlei de Praia Dupla Masculino, Diogo e Marcel fizeram 2 sets a 0 contra o RN, Futsal Feminino 1 x 1 contra a Paraíba com gol de Gersiane. No Tênis de Quadra Feminino, Margarete conquistou 1×1 contra a Bahia, no Tênis de Quadra Masculino Fernando venceu 2 sets a 0.

À tarde, resultados ainda melhores. Faturamos medalha de PRATA no Salto em Distância e medalha de BRONZE nos 200m livre, conquistadas pelo desempenho do atleta Sérgio Henrique. Representando a APCEF/SE, Carlos Taji Sinji conquistou a medalha de BRONZE do Tênis de Mesa Masculino.

Além das medalhas, a delegação da APCEF/SE se saiu bem na maioria dos jogos à tarde. O Basquete masculino empolgou a torcida no primeiro jogo, placar: SE 43 x 24 CE. O Futsal Masculino fez, lindos, cinco gols contra PB. Placar: 5×1. O Futsal Feminino também venceu com orgulho por 2×1 contra o time de AL. No Tênis de Quadra Feminino, mais uma vitória: 2 sets a 0 contra MA. Neste ano, nossa associação viabilizou o Espaço APCEF/SE com massoterapia e todo apoio necessário aos atletas que estão batalhando com garra pelo melhor resultado.

Foto assessoria

Por Iracema Corso