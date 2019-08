CIDADANIA 23 ELEGE DIRETÓRIO EM SÃO CRISTÓVÃO E CORONEL ROCHA ASSUME A PRESIDÊNCIA

25/08/19 - 07:09:39

Cumprindo as diretrizes emanadas da executiva estadual, o Cidadania 23 de São Cristóvão realizou, na tarde deste sábado (24), o congresso municipal com objetivo de eleger o seu diretório.

O diretório municipal ficou sob a presidência do Coronel Rocha. A vice presidência é ocupada pelo engenheiro ambiental Ramiro Ferreira.

O diretório é composto ainda pela funcionária pública municipal Liliane Oliveira, professor Sidclay Costa, a jovem advogada Mayane Rochelle que coordenará a juventude do partido, o jovem Rogério pereira, Patrícia Menezes, Erivan Malta, professor Cantidiano Carlos, Iêda Moreira, Paula Monique, Laelson Vieira, Moisés Querino e Wendel dos Santos.

O congresso elegeu o novo diretório e aprovou as diretrizes para o partido, dentre as quais a de reafirmação de seguir em oposição a atual gestão de São Cristóvão, de apresentar a sociedade Sancristovense uma candidatura majoritária para o pleito municipal de 2019.

Participaram do congresso os representantes do diretório estadual Fernando Carvalho, vice presidente do Cidadania23 em Sergipe, Maykon Oliveira e Fabrício Cardoso.