CONFIANÇA EMPATA COM O FERROVIÁRIO E CLASSIFICA PARA QUARTAS DE FINAL

25/08/19 - 07:01:20

O Confiança foi até o Ceará enfrentar a equipe do Ferroviário pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A partida aconteceu no estádio Presidente Vargas, neste sábado (24). Com a bola rolando uma partida igual e com oportunidades para as duas equipes.

Aos 33 minutos, o meia Janeuda da equipe cearense abriu o placar e colocou os donos da casa na frente. No segundo tempo não demorou muito e aos dois minutos, Mazinho ampliou a vantagem para o Ferroviário. Com os 2×0, os atletas do Confiança não se abateram e foram pra cima. A reação azulino surgiu aos 10 minutos, após bela jogada do meia Ítalo o atacante Ari Moura recebeu livre de marcação e diminui.

O gol do empate veio na bola parada aos 20 minutos, após cobrança de escanteio o zagueiro Anderson empatou o jogo. Final de jogo: Ferroviária 2×2 Confiança. Com o resultado o time sergipano conquistou a classificação para a próxima fase da competição. O Confiança terminou na quarta colocação do grupo A, com 26 pontos. Além do dragão conseguiram a classificação as equipes do Náutico, Sampaio Corrêa e Imperatiz. Nos próximos dias a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai confirmar os confrontos das quartas de final da Série C.

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol