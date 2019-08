Dr. SAMUEL É ELEITO PRESIDENTE MUNICIPAL DO CIDADANIA 23 EM SOCORRO

25/08/19 - 07:16:37

Em congresso municipal realizado em Nossa Senhora do Socorro, o diretório do partido Cidadania 23 elegeu nesta sexta-feira (23), o deputado estadual Dr. Samuel Carvalho como presidente do partido no município de Socorro para um mandato até 2021.

O deputado mais votado da cidade, faz parte do grupo mais jovem do partido. Na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), Dr. Samuel Carvalho participa da bancada independente intitulada de G4 juntamente com os deputados Georgeo Passos (Cidadania), Rodrigo Valadares (PTB) e Kitty Lima (Cidadania).

Em seu discurso, Dr. Samuel disse que se sente feliz e que fará um agrupamento forte no município. “Nós temos um agrupamento muito forte na cidade. Tenho certeza que teremos mais de 70 candidatos à vereador. Minha missão como presidente do diretório, é organizar todo o processo das candidaturas”, disse.

De acordo com o novo presidente, a mudança na política já começou. “Nós buscamos, de forma coerente, concretizar os ideais democráticos da cidadania plena e da justiça social com novos modelos e soluções para a urgente melhoria das condições de vida do povo sergipano. A mudança política já começou no coração das pessoas. A juventude já se levantou pedindo igualdade. As mulheres estão mais participativas, é isso que queremos, todos envolvidos por um Sergipe melhor”, afirmou o presidente do diretório municipal.

Carvalho

Samuel Carvalho, 36 anos, advogado, evangelista da Assembleia de Deus, foi servidor público exercendo a função de Auditor Fiscal de Socorro por quase 10 anos. Também exerceu a função de presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, foi Vice-Presidente do Conselho do Idoso, bem como Conselheiro Municipal dos Direitos da Mulher. Foi candidato a Prefeito de Socorro em 2016, onde, na oportunidade, obteve 12.276 votos. Considerado como uma grande revelação na política sergipana, Dr. Samuel foi o deputado mais votado em Nossa Senhora do Socorro, onde contabilizou 8.268 votos em 2018.

