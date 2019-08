Edvaldo reúne Emurb, SMTT e Secom e ações que diminuam transtornos de obra

25/08/19 - 08:20:32

O prefeito Edvaldo Nogueira se reuniu, na tarde deste sábado, 24, com o presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Sérgio Ferrari, e com o superintendente de Transporte e Trânsito, Renato Teles, além do diretor de Comunicação, Elton Coelho, para discutir o planejamento das ações da gestão municipal para dirimir os transtornos ocasionados pela obra de recuperação da avenida Beira Mar.

Edvaldo exigiu da equipe uma atuação mais efetiva no sentido de orientar melhor o trânsito e informar a sociedade sobre o andamento da obra. “A recuperação da avenida Beira Mar é fundamental para a melhoria da mobilidade urbana da cidade e como toda obra provoca transtornos. No entanto, é preciso que atuemos, da maneira mais planejada e eficiente possível, para minimizá-los. Por isso, fizemos esta reunião, pois a obra está avançando e chegando a pontos onde o fluxo é ainda maior, em cruzamentos muito importantes e onde precisaremos orientar o trânsito e informar as pessoas com antecedência para que elas também se organizem e busquem alternativas”, explicou o prefeito.

A avenida Beira Mar é o primeiro dos quatro corredores de transporte e trânsito da cidade que serão completamente reformados dentro do Plano de Mobilidade Urbana. A obra envolve a remoção do pavimento atual e a aplicação de uma nova camada de asfalto. Na Beira Mar, também serão construídas cerca de 100 rampas para acesso de pessoas com deficiência, calçadas e sinalização vertical e horizontal nos 10 km de extensão da avenida, desde a região dos Mercados Centrais até o terminal de ônibus do bairro Atalaia. Os investimentos são de R$ 9,8 milhões.

AAN

Foto: Marcelle Cristinne/PMA