MARUINENSE E SOCORRO VENCEM NA ABERTURA DOS JOGOS DA SÉRIE A2 DE 2019

25/08/19 - 06:01:43

O Campeonato Sergipano da Série A2, de 2019, teve início na tarde deste sábado (24), com quatro partidas. Destaque para as vitórias das equipes do Maruinense e Socorro. Falando no Socorro, a equipe que participa pela primeira vez do estadual venceu no estádio Wellington Elias, em Nosso Senhora do Socorro, o Barra por 1×0. O gol da vitória foi marcado por Vanderson. Já, o Maruinense venceu fora de casa, o América de Propriá por 1×0. O gol foi do atleta Rafael.

As outras duas partidas terminaram empatadas com o mesmo placar. No município de Estância, no estádio Augusto Franco, o Estanciano ficou no 1×1 contra o Botafogo. Os gols foram marcados por Leonardo para o Estanciano e Júnior para os visitantes. Em Boquim, o Boquinhese recebeu o Amadense, no estádio do Sesi. A partida ficou no empate em 1×1. O atleta Ruan marcou para o Amadense e o lateral David para Boquinhese.

A primeira rodada da Série A2, terá sequência neste domingo (25). Acompanhe os detalhes:

Grupo A

25/08 (domingo)

15h: Aracaju x América de Pedrinhas, estádio Resendão, em Rosário do Catete:

Árbitro Central: Wendel de Oliveira Santos – FSF

Árbitro Assistente 1: Emerson Fontes Santos – FSF

Árbitro Assistente 2: Amanda dos Santos Oliveira – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Marcel Phillipe Martins – CBF

Grupo B

25/08 (domingo)

15h: Atlético Gloriense x Rosário Central, estádio Editon Oliveira, em N. Sra da Glória:

Árbitro Central: Amilton Ferreira Alves – FSF

Árbitro Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Árbitro Assistente 2: Fábio Oliveira Melo – FSF

Quarto Árbitro: Arthur Fernandes Azevedo – FSF

15h: Canindé x Propriá, estádio André Avelino, em Canindé do São Francisco:

Árbitro Central: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Árbitro Assistente 1: Thiago Emanuel Reis Albuquerque – CBF

Árbitro Assistente 2: Lucas Gabriel Santos de Oliveira – FSF

Quarto Árbitro: Anderson Silva Brito – FSG

15h: Coritiba x Força Jovem de Aquidabã, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Eduardo de Santana Nunes – CBF

Árbitro Assistente 1: José Roberto Loureiro – FSF

Árbitro Assistente 2: Ingrede Santos – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Túlio Marcos Faria de Jesus – FSF

Fonte e foto Federação Sergipana de Futebol