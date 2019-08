Prefeitura de Aracaju sana risco em passarela de acesso à praia de Atalaia

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), de forma célere, atuou na manhã deste sábado, 24, para a eliminação de risco em uma das passarelas de acesso à praia, na Orla da Atalaia.

A medida foi adotada a partir de chamado registrado pela Defesa Civil de Aracaju, através do número emergencial 199, após um acidente envolvendo um jovem de 24 anos, que precisou dos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e auxílio do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe.

No local, a Defesa Civil de Aracaju realizou avaliação da parte da estrutura que cedeu e efetivou a troca de madeiramento do ponto específico, eliminando riscos. Não houve necessidade de interdição.

O relatório com as informações elencadas pela Defesa Civil serão encaminhadas ao Governo do Estado, responsável pela manutenção do equipamento, para as devidas providências.

AAN

Foto Defesa Civil

25/08/19 - 09:27:34