SIMPOL-SE PARTICIPA DE REUNIÃO ESTRATÉGICA NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

25/08/19 - 23:54:19

Na sexta-feira (23) o diretor Jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), Ênio Nascimento, participou de uma reunião no Ministério da Justiça, em Brasília/DF, com o secretário nacional da Segurança Pública, general Guilherme Theophilo.

Na oportunidade, o representante do Sinpol/SE integrou um grupo de lideranças representativas da Polícia Civil em todo o Brasil que têm lutado em defesa de alterações no texto do Projeto da Lei Orgânica Nacional da Polícia Civil (PL 1949/07). O objetivo é modernizar a referida instituição policial no país e otimizar os serviços prestados ao cidadão, maximizando a satisfação da sociedade com a redução dos índices de criminalidade sem aumentar os custos para manutenção da estrutura da Polícia Judiciária.

Pelo que foi discutido, o Projeto da Lei Orgânica apresenta pontos divergentes entre os policiais civis da classe de delegados e os demais policiais. “A contribuição da Senasp para a discussão do texto de Lei Orgânica Nacional tendo como relator o deputado federal João Campos não traz a modernidade necessária à instituição Polícia Civil, com cargo único. Se não houver avanço nesse sentindo, a sociedade não receberá nenhum benefício prático”, destacou Ênio Nascimento, também vice-presidente da Federação Interestadual dos Policiais Civis da Região Nordeste (Feipol/Nordeste).

Como encaminhamento, o grupo definiu que outras reuniões ocorrerão junto às entidades representativas dos policiais civis da classe de delegados, com o objetivo de buscar um alinhamento de interesses entre as respectivas categorias representativas dos policiais civis em todo o Brasil.