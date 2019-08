ADEPOL E DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE EMITEM NOTA PÚBLICA

26/08/19 - 14:35:14

A Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), junto com a Delegacia Geral de Polícia Civil, emitiram nota sobre reportagem publicada no site Consultor Jurídico e reproduzida por outros veículos de comunicação sobre a declaração de uma magistrada sergipana em referência ao assédio no ambiente jurídico.

NOTA PÚBLICA

A respeito de uma reportagem publicada no site Consultor Jurídico, no último dia 24 e reproduzida em outros veículos, onde é destacada parte da fala de uma Magistrada sergipana, durante congresso nacional de juízes ocorrido no ano passado, a Delegacia-Geral de Polícia Civil do Estado de Sergipe e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe vêm assim se manifestar.

Em que pesem o meio acadêmico onde se deu a fala e o objetivo de trazer à discussão um tema relevante, o assédio no ambiente de trabalho de juízas, advogadas, delegadas e servidoras, a Delegacia-Geral da PC/SE e a Adepol/SE afirmam que não há registro dessa lamentável prática em face das Delegadas sergipanas, as quais são extremamente conscientes de seus direitos e não permitiriam que ato dessa natureza passasse em branco, reportando imediatamente a quem de direito e cobrando a aplicação das sanções previstas no ordenamento jurídico.

De todo modo, a Delegacia-Geral da PC/SE e a Adepol/SE estão à disposição de qualquer Delegada que tenha passado ou venha a passar por situação do gênero, comprometendo-se a adotar as mais rigorosas providências em sua defesa.

Aracaju/SE, 26 de agosto de 2019.

Katarina Feitoza Lima Santana – Delegada Geral

Isaque Heverton Dias Cangussu – Presidente/Adepol