APOIO DA PREFEITURA GARANTE SUCESSO DA 18ª PARADA LGBT DE SERGIPE

26/08/19 - 05:08:23

Um dia de celebração da diversidade e luta contra qualquer tipo de discriminação por orientação sexual ou identidade. Por assim entender, a Prefeitura de Aracaju garantiu apoio para realização da 18° Parada LGBT de Sergipe, neste domingo, 25. A administração municipal proporcionou um esquema especial de trânsito, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT); a organização dos ambulantes e limpeza, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e a segurança, através da Guarda Municipal (GMA). Além disso, disponibilizou estrutura e contratou os artistas que animaram o evento.

Por conta da dimensão do evento, que atraiu milhares de aracajuanos, a gestão bloqueou um trecho da Passarela do Caranguejo, garantindo a liberdade de locomoção durante o cortejo, que seguiu até o Oceanário de Aracaju. Durante o trajeto, agentes da SMTT fizeram os desvios necessários e organizaram o trânsito.

A Emsurb garantiu a organização das barracas com bebidas alcoólicas e alimentos, fazendo também a fiscalização dos itens. Além disso, disponibilizou equipes para limpar o ambiente após término do evento.

Para garantir a segurança da multidão,a GMA alocou quatro viaturas, ônibus de videomonitoramento e reforçou a segurança dos terminais da Atalaia, D.I.A. e zona Oeste.

A gestão garantiu os recursos para a estrutura, os trios elétricos e as atrações, numa demonstração de compromisso efetivo com a luta da comunidade LGBTQI+. “Aracaju é uma cidade inclusiva, diversa. Nossa população tem todo o direito de experimentar uma festa como essa, reafirmando a liberdade, o respeito e a possibilidade das pessoas serem o que quiserem”, afirma o secretário da Assistência Social, Antônio Bittencourt.

Chegando na sua “maioridade”, com o tema “De resistência, nunca foram necessários para nossa existência”, a festa se consolida como uma tradição, um exemplo de luta e mobilização social. “Esse é um evento que já faz parte do calendário cultural da cidade, chegando à 18° edição. Ele é uma forma que encontramos de pedir respeito, de mostrar que estamos organizados em nossa luta por liberdade e contra qualquer tipo de discriminação, por isso é muito importante o apoio da Prefeitura de Aracaju, o maior dos últimos dez anos, através do prefeito Edvaldo Nogueira”, destacou a coordenadora da Parada, Thatiane Araújo.

Para animar a multidão e levar uma mensagem de amor sem preconceitos o cantor Mateus Carrilho subiu ao trio. Ele é conhecido nacionalmente por seus hits, mas também pelo ativismo em defesa da população LGBTQI+. “Estamos aqui para reivindicar nosso direito de existir, por isso é fundamental tomar as ruas e mostrar quem somos. É dia luta muito importante, por isso ter a Prefeitura ao nosso lado nos fortalece”, explica.

Além de celebrar quem são, a comunidade pôde também reafirmar o que deseja para o futuro. “O apoio a esse tipo de evento é muito importante, pois nós precisamos celebrar a resistência. A gente que é LGBT luta para que essa liberdade que experimentamos aqui possa acontecer todos os dias”, ressaltou a drag queen Klox.

Foto André Moreira

AAN