Belivaldo participa de inauguração de obras de infraestrutura em Aracaju

Investimento de R$ 4 milhões, a obra foi realizada pela prefeitura de Aracaju em parceria com o governo federal na implantação de rede de drenagem, rede de distribuição de água e rede de esgoto sanitário em 14 ruas, além de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica das ruas e pavimentação das calçadas

Após entregar à população sergipana o Teatro Tobias Barreto totalmente reformado, o governador Belivaldo Chagas participou, na noite desta sexta-feira (23), da solenidade de inauguração de obras de infraestrutura da comunidade do Pantanal, localizada no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju (SE). As obras, realizadas pela Prefeitura de Aracaju, têm como objetivo proporcionar mais conforto e comodidade, sobretudo à circulação dos moradores, com melhoria de vias e demais áreas urbanizadas.

Após percorrer as ruas da comunidade, ao lado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, dos deputados federais, Fábio Mididieri e Laércio Oliveira, o governador Belivaldo Chagas parabenizou a iniciativa e destacou a melhorias empreendidas em prol dos moradores.

“É uma alegria e satisfação estar aqui, e ver a entrega dessas obras de infraestrutura em benefício direto para a população do Pantanal. Isso é a garantia de condições de vida digna e autoestima aos moradores”, destacou o governador.

Resultado de um investimento de R$ 4 milhões, a obra foi realizada pela prefeitura de Aracaju em parceria com o governo federal.

“É uma obra maravilhosa. Antes este era um local de difícil acesso, que piorava muito no período das chuvas. Fizemos drenagem, esgotamento, calçamento, calçadas com acessibilidade, uma obra completa, para que os moradores, que sofriam há 20 anos, possam viver agora com tranquilidade. Prometi que iria fazer e cumpri. A resposta foi a melhor possível: em toda casa que passei, recebi um abraço, um carinho, um agradecimento”, declarou o prefeito Edvaldo.

A obra envolveu a implantação de rede de drenagem, rede de distribuição de água e rede de esgoto sanitário em 14 ruas, além de serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica das ruas e pavimentação das calçadas.

A senhora Manuela Farias estava radiante com as benfeitorias. “Estou muito satisfeita.Vivíamos na lama e na peira e as crianças viviam com doenças. Agora, nossa vida mudou 100%” .

No total, mais de 4 km de vias receberam infraestrutura, com aplicação de asfalto, paralelepípedo e concreto armado. As obras trouxeram uma completa transformação na localidade, garantido condições dignas de qualidade de vida aos moradores.

Foto Mário Sousa