Bigode comemora o 4° Forró do Povo realizado no bairro Santa Maria

26/08/19 - 15:14:11

O vereador Bigode, comemorou no último sábado (24), a 4° edição do Forró do Povo, realizado no bairro Santa Maria. Ao som das bandas de Sergipe , a população se divertiu com muita alegria e sem violência, correspondendo as expectativas dos organizadores do evento. A festa contou com as presenças do presidente da Câmara Municipal de Aracaju, vereador Nitinho, e também dos vereadores Palhaço Soneca e Zezinho do Bugio.

O forró do povo, já se tornou tradição em Aracaju, e a cada ano aumenta o número de foliões , uma festa que leva diversão e emoção com segurança, sendo feita para as pessoas com o objetivo de promover momentos de lazer para o povo.

“Respeitando o artigo 6° da Constituição Federal, temos o compromisso de oferecer diversão e lazer para esse povo trabalhador que necessita de momentos de alegria”, afirmou Bigode.

Fonte e foto assessoria