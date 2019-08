BNB premia empreendedores e produtores rurais em Sergipe

26/08/19 - 11:11:35

O Banco do Nordeste realiza nesta quarta-feira (28), às 10h, a solenidade de entrega do XIII Prêmio Banco do Nordeste de Microcrédito e do V Prêmio BNB de Agricultura Familiar. O evento será realizado no auditório da Superintendência Estadual de Sergipe, localizado na Rua Itabaianinha, 44, no Centro de Aracaju.

As premiações reconhecem iniciativas de sucesso entre os clientes beneficiados com os programas Agroamigo e Crediamigo e pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, que contribuem para o desenvolvimento da Região.

SERVIÇO

XIII Prêmio Banco do Nordeste de Microcrédito e V Prêmio BNB de Agricultura Familiar

Local: Auditório da Superintendência Estadual de Sergipe (Rua Itabaianinha, 44, Centro. Aracaju/SE)

Data: 28 de agosto de 2019 (quarta-feira)

Horário: 10h

Banco do Nordeste