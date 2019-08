Capacitação sobre “Jucese 100% Digital” acontecerá na cidade de Nossa Senhora das Dores

26/08/19 - 14:17:50

Na palestra, os participantes conhecerão o passo a passo do registro de empresas exclusivo pela internet

Prestes a iniciar a implantação do projeto “Jucese 100% Digital” – registro de empresas sergipanas exclusivamente pela internet -, a Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) promoverá, gratuitamente, capacitação sobre a temática na cidade de Nossa Senhora das Dores, no dia 29 de agosto, com o apoio da Prefeitura Municipal.

A palestra “Registro Empresarial: sistema Agiliza 100% digital” é voltada para os contadores – principais responsáveis por cuidar dos procedimentos legais do registro de empresas – e tem como objetivo apresentar todo o trâmite de envio de um processo digital, bem como os requisitos necessários, como o uso do certificado digital e-CPF do empresário.

A oficina acontecerá na Central do Empreendedor Elias José dos Santos – localizada na Rua Barão do Rio Branco, Nº 58, próximo ao Banco Bradesco -, a partir das 9h. Os interessados em participar devem acessar o site da Jucese para se inscrever.

“A partir de 1º de setembro, a constituição de empresas do tipo jurídico Empresário, Eireli e Limitada será feita somente pelo meio digital. Por isso, estamos indo aos municípios sergipanos, a exemplo de Dores, para apresentar ao maior número possível de contadores como é feita a tramitação de processos 100% pela internet, com a confiabilidade e a segurança do certificado digital”, explica o presidente da Jucese, Marco Freitas.

Nossa Senhora das Dores é um dos dez municípios de Sergipe que possui Escritório Regional da Junta Comercial. Na cidade, o ponto de atendimento funciona, em parceria com a Prefeitura Municipal, no Calçadão João dos Reis Lima Neto, S/N, Centro, de segunda sexta-feira, das 7h às 13h.

Fonte e foto assessoria