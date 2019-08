CONGRESSO DO CIDADANIA ELEGE MEMBROS DA EXECUTIVA DO DIRETÓRIO EM ESTÂNCIA

Somar forças, incentivar o máximo de representação entre os diversos setores da sociedade e eleger a Diretoria Municipal, foram os principais objetivos do Congresso Municipal do Cidadania 23, em Estância.

A reunião, que aconteceu na noite de sábado, 24, reuniu dezenas de pessoas para a eleição dos titulares e suplentes da executiva do partido, e suas perspectivas secretárias.

No Congresso, ficou aprovado que a militante social, Suely Barreto, integrante da executiva estadual e do diretório nacional, e que, tem uma reconhecida história de fidelidade e compromisso com o seu partido presidirá a legenda pelos próximos dois anos. Compõem ainda, a executiva municipal do Cidadania em Estância, Diogo Oliveira, Deivid Chaves, Ana Luiza, Erlaine dos Santos e demais membros suplentes.

O congresso também aprovou algumas diretrizes de atuação, bem como, construção de uma nova alternativa política independente e a criação do Coletivo 23, que será liderado pela presidente Suely Barreto, cujo objetivo é trabalhar os principais temas sociais a fim de auxiliar no desenvolvimento do município.

O Cidadania se colocou à disposição para todos os munícipes e movimentos sociais interessados em participar da renovação na política. O nosso objetivo é contribuir e protagonizar as mudanças que a população anseia, tornando as pessoas da comunidade em atores principais desse processo de construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, destacou a presidente Suely Barreto.

Participaram do Congresso Municipal filiados; pré-candidatos; simpatizantes; e os representantes do Diretório Estadual, Fernando Carvalho, vice presidente do Cidadania 23 em Sergipe, Maykon Oliveira e Fabrício Cardoso.

