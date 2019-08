CPTRAN REGISTRA PRISÃO POR EMBRIAGUEZ NA CORRIDA DUQUE DE CAXIAS

26/08/19 - 05:16:49

A CPTRAN, órgão de policiamento ostensivo e de trânsito da PMSE prendeu em flagrante, um condutor de motocicleta embriagado após teste do bafômetro (etilômetro).

O caso ocorreu neste domingo (25), onde Rodrigo de Carvalho Dias de Almeida, 33 anos, após transcorrer um canteiro central, desobedecer ordem de parada e quase acidentar participantes da Corrida Duque de Caxias, fez o teste do bafômetro, realizado pelas equipes da CPTRAN lotadas no evento, sendo constatado 0.90 mg/l de álcool no ar expelido.

O cidadão foi conduzido à delegacia, teve sua CNH recolhida e suspensa, e ainda pagará a devida multa pela infração de trânsito por embriaguez e direção, valor de R$ 2,934,70, além da perda de 7 pontos em sua habilitação.

Fonte e foto CPTran