Dr. EMERSON É ELEITO PRESIDENTE MUNICIPAL DO CIDADANIA EM ARACAJU

26/08/19 - 12:30:12

Na noite da última sexta-feira, 23, o Cidadania deu mais um passo em direção à mudança e à renovação política em nossa capital. Durante o Congresso Municipal do Cidadania Aracaju foi eleito o novo diretório permanente do partido que terá como presidente Dr. Emerson.

Além da eleição do novo diretório, os filiados decidiram pelo reposicionamento da bancada do Cidadania na Câmara de Vereadores de Aracaju, tornando-se bancada independente em relação ao executivo municipal e decidiram pela prioridade do lançamento de candidatura própria para o pleito de 2020.

O Cidadania oferecerá à população de Aracaju uma alternativa a mesmice e ao poder das grandes estruturas que se locupletam do poder em nossa cidade e em nosso estado há décadas.

Fonte e foto assessoria