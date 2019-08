DUAS MULHERES SÃO ATINGIDAS POR TIROS EM ITABAIANA E UMA NÃO RESISTE E MORRE

26/08/19 - 08:39:57

Uma mulher de 41 anos, dona de um bar no município de Itabaiana, foi morta a tiros na noite do último sábado (24).

As informações são de que Ana Paula dos Santos, 41 anos, morreu após ser atingida por disparos em frente ao bar. Ana Paula teria notado a aproximação de um homem e tentou fechar as portas. O elemento efetuou os disparos, matando-a no local.

Uma outra mulher que passava pelo local no momento, acabou sendo atingida por um disparo. A vitima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Regional de Itabaiana.