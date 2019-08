Edição extra do Almoço com Negócios debate Liberdade Econômica

26/08/19 - 17:00:25

Com o objetivo de debater os próximos passos para a consolidação da Medida Provisória 881/2019, também conhecida como MP da Liberdade Econômica, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe realizará uma edição extra do Almoço com Negócios no próximo dia 30 de agosto, a partir do meio-dia, no Radisson Hotel. Desta vez, com a presença confirmada do deputado estadual por Santa Catarina, Bruno Souza.

Este é o segundo Almoço com Negócios realizado no mês de agosto, pensado de maneira complementar ao evento inicial, como explicou o presidente da entidade, Marco Pinheiro. “Pensamos no evento de maneira complementar, avaliando uma outra realidade que tem se desenvolvido por facilitar a vida do empresário. Reunindo o diálogo que teremos com as ideias que vem sendo apresentadas pela classe empresarial sergipana desde o Almoço com Negócios que aconteceu no início do mês, poderemos expandir nossos pleitos e buscar alternativas para o ambiente de negócios sergipano”.

Os convites para o Almoço com Negócios desta semana estarão disponíveis exclusivamente pela plataforma Sympla, em valor único, para adquirir, acesse:

Sobre o palestrante

Deputado estadual em primeiro mandato, Bruno Souza é empreendedor, com fortes ligações com movimentos liberais. Formado em Ciências Contábeis e com formação em curso em Economia, abriu seu primeiro negócio aos 16 anos. Ajudou a criar e presidiu o Instituto de Formação de Líderes de Santa Catarina (IFL), Instituto Liberal de Santa Catarina e Palco Solidário, realizando eventos, grupos de estudos e projetos de arte e cultura em comunidades.

Atuou como Superintendente Adjunto da Fundação Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis, com o objetivo de diminuir a burocracia no setor e realizar parcerias com a iniciativa privada para realizar melhorias na cidade. Como vereador na mesma cidade, se comprometeu a doar 20% do seu salário para causas sociais, além de abrir mão do celular e carro oficiais e reduzir em 50% a verba de gabinete. Além disso, propôs o fim do Ponto Facultativo nos órgãos públicos municipais.

Marcos Rodrigues Meneses