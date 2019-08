Escritor sergipano é selecionado para coletânea nacional LGBTQI+

26/08/19 - 17:07:18

Diogo Souza teve o texto incluído na duologia Toda Forma de Amor, da Cartola Editora

O escritor e jornalista sergipano Diogo Souza teve um texto selecionado em um concurso literário que formou a duologia ‘Toda Forma de Amor’, coletânea que reúne 60 contos de temática LGBTQI+. A coleção, em dois volumes, é produzida pela Cartola Editora e organizada pela escritora Edilaine Cagliari, e dá espaço para novos autores no mercado literário nacional.

Diogo tem 24 anos, atua como assessor de comunicação e também é autor do blog Cara do Espelho há seis anos. O texto enviado para a seleção foi um conto intitulado ‘Seis Anos Inteiros’, escrito em 2015 e narra o reencontro de um casal gay em constantes crises. “Soube da coletânea por acaso e decidi enviar este que foi meu primeiro conteúdo com personagens LGBTQs. O texto estava ‘esquecido’ em meus arquivos há tanto tempo que decidi dar uma chance a ele. Quando recebi a informação de que tinha sido selecionado, fiquei muito surpreso e feliz”, revelou o escritor.

A organizadora da duologia, Edilaine Cagliari, explica que as versões digitais e impressas da obra foram viabilizadas após realização de campanha de financiamento coletivo, que arrecadou mais de R$ 8.700,00 e deve ser lançada nos próximos meses. “A ideia original era fazer apenas um volume, mas recebemos tantas histórias bacanas que decidimos lançar a antologia em dois volumes. Inicialmente, a coletânea seria disponibilizada apenas em e-book. Criamos então este financiamento coletivo para possibilitar o lançamento dos livros físicos”, explicou a escritora.

A Cartola é uma editora independente que oferece oportunidades de inserção no mercado para escritores iniciantes ou mesmo experientes. Além do serviço tradicional de editoração, a Cartola Editora oferece diversos serviços de marketing para os autores que publicam conosco ou que gostariam de contratar os nossos serviços de marketing. O jornalista e escritor Diogo Souza já está com outros projetos literários em andamento. Vale a pena aguardar!

Saiba mais sobre o projeto: http://www.cartolaeditora.com.br/lancamento-da-duologia-toda-forma-de-amor/

Fonte e foto assessoria