GORETTI REIS EXALTA TRADIÇÃO DO POVO LAGARTENSE COM A VAQUEJADA

26/08/19 - 19:35:14

A deputada estadual Goretti Reis (PSD) exaltou, nesta segunda-feira (26), na Assembleia, a tradição do povo lagartense com a vaquejada. Ela aproveitou a oportunidade para promover e convidar para a 56ª Vaquejada do Parque Zezé Rocha, que será realizada no próximo final de semana. A parlamentar destacou o volume de negócios que são realizados durante o evento e a ocupação da cidade, aquecendo a economia local.

Goretti Reis exibiu vídeos no plenário da Alese para fortalecer a tradição e a história da vaquejada dentro do município de Lagarto. “Com tanta crise, com tanto desemprego, esse tipo de evento movimenta o turismo e a economia local, além de valorizar e resgatar as nossas tradições. Não é à toa que o deputado federal Fábio Reis (MDB) busca em BSB, através de um projeto de sua autoria, tonar Lagarto a Capital Nacional da Vaquejada”.

Goretti seguiu exaltando a tradição de seu município fazendo todo um histórico das tradições lagartenses, desde o período colonial. “A cultura agropecuária de Lagarto vem desde a colônia, isso já é uma tradição antiga até o surgimento da vaquejada em 1963, quando se decidiu unir a festa com o dia da Padroeira em Setembro. Hoje em dia são inúmeras atividades com animais, várias cavalgadas nos diversos povoados. É um esporte muito importante para o nosso povo”.

Programação – Goretti Reis falou que a Vaquejada já se inicia neste dia 28 mas as atividades continuam por alguns dias e, no final de semana, tem o show com artistas como Clones, Xand Avião, Zé Neto e Cristiano e Mano Walter. “É um final de semana de muitas atividades na cidade, de muita movimentação com turistas de diversas partes de Sergipe e de outros Estados. É um tradição essa Vaquejada, temos a exposição e as celebrações cvão culminar com a procissão de Nossa Senhora da Piedade”.

A deputada também deu ênfase ao investimento feito para a construção do Parque das Palmeiras, que tem dois eventos por ano e será o primeiro parque de vaquejada coberto. “Quem ainda não conhece, eu recomendo que vá a Lagarto para prestigiar. É um parque que atrai admiradores, competidores, patrocinadores e diversos criadores.

Câncer – Goretti também destacou na tribuna da Alese sua participação na VIII Conferência Nacional de Lideranças Políticas Femininas, na última sexta-feira (23), em São Paulo (SP), evento que é promovido pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA).

O evento une lideranças políticas femininas de todas as regiões do país para trabalhar em conjunto com ONGs locais em busca de soluções para o enfrentamento do câncer de mama no Brasil. “Temos que acompanhar e monitorar mais os casos de pacientes com câncer. Verificar se essas mulheres estão sendo atendidas dentro do prazo. Quando mais cedo a doença é diagnosticada, maior é a probabilidade de cura”, defendeu Goretti, destacando que esse tipo de evento ajuda para a troca de experiências.

Aracaju – Goretti Reis aproveitou sua fala ainda para fazer um apelo ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PCdoB), no sentido que ele promova os serviços de recuperação asfáltica em algumas vias da capital em horário noturno. “Estive em São Paulo e verifiquei que esse tipo de serviço ocorre sempre a noite, depois das 22 horas, quando o trânsito é muito mais tranquilo”.

“Vocês imaginem uma cidade como São Paulo e o trânsito comprometido com essas obras em pleno horário de pico como acontece em Aracaju? Aqui é um engarrafamento sem fim em alguns trechos! Aqui em plena Avenida Beira Mar as máquinas ficam trabalhando pelo dia justamente no horário em que as pessoas estão se deslocando de casa para o trabalho e vice-versa. Aí fica insuportável! Deveriam verificar um horário mais conveniente para a realização desses serviços”, cobrou a deputada.

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese