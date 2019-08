Governo alinha área turística em Santana do São Francisco

Em conversa com o secretário Sales Neto, o prefeito Júnior Barroso solicitou obras de infraestrutura para melhor acolher os turistas na cidade

Visando obras de infraestrutura para atração de turistas na cidade de Santana do São Francisco, foi realizada nesta segunda-feira (26), uma reunião entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e a Prefeitura, a fim de atender as principais demandas da área turística da cidade.

O secretário de Estado do Turismo e Comunicação, Sales Neto, recebeu o prefeito do município, Júnior Barrozo, e traçaram melhorias para a região, que é conhecida por ter um forte potencial turístico devido ao seu artesanato e às belezas naturais.

“Santana do São Francisco tem um forte potencial, principalmente, na área do artesanato, mas também pelo fato de estar localizada à beira do Rio São Francisco. O Governo do Estado está se organizando para dar apoio, tanto na área de estruturação de produtos turísticos, como na área de capacitação dos artesãos e trabalhadores da região. Vamos encontrar uma melhor maneira para trabalhamos na infraestrutura do município. O Estado está disposto a apoiar esse desenvolvimento turístico”, esclareceu Sales Neto.

A solicitação de investimentos na região, em suma, pede uma cumplicidade e união para que o Estado possa participar ativamente, junto à cidade, para enriquecer o turismo. Santana do São Francisco está inserida no Mapa do Turismo de Sergipe, e o prefeito Júnior Barrozo aproveitou a oportunidade para agradecer a inclusão do município.

“Primeiramente eu fico imensamente feliz e agradecido ao governador pela inclusão do nosso município no Mapa. Somos donos de um vasto e belíssimo artesanato, mas mesmo assim nunca tínhamos feito parte do projeto. Eu peço, através desta visita, um investimento na nossa cidade para que assim possamos crescer no turismo, gerando economia e renda para Santana do São Francisco”, declarou o prefeito.

Beirando o rio

Localizado a cerca de 121 km de Aracaju, o município está no território do Baixo São Francisco, outrora denominada de Carrapicho. Diuturnamente a cidade mantém viva as tradições da confecção do artesanato e dos utensílios em barro. Por ficar às margens do Rio São Francisco, a cidade desponta como atrativo turístico para quem gosta de lazer e contato com a natureza.

A cidade de Santana do São Francisco apresenta um atrativo turístico denominado como Rota do Imperador, que faz alusão à passagem de Dom Pedro II pela região. No local é possível fazer um roteiro que possui duas fases, uma composta pelo city tour e outra por um translado de catamarã, estas que agregam as cidades sergipanas de Santana do São Francisco e Neópolis, e a cidade alagoana Penedo.

