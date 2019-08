Jackson pode deixar MDB

26/08/19 - 00:01:40

Diógenes Brayner – [email protected]

Dentro do MDB há uma banca de apostas aberta e bem frequentada. Uma parte forte, que vai a ela com assiduidade, joga todas as fichas na saída do ex-governador Jackson Barreto da sigla que ele ajudou a fundar em Sergipe. Se acontecer, a maioria dos seus companheiros também vai seguir essa trilha, íngrime e sem ponto de referência para acomodação. Incomoda a JB essa inclinação emedebista à direita, exatamente no que se refere ao presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Jackson Barreto está de férias, mas não demora a retornar. Ainda não tomou posição, mas deixa claro que acompanha o destino político que tem a liderança de Lula, mesmo que tenha senões de integrantes das militâncias petistas. Disse, de forma clara, que se o ex-presidente for solto ele disputará as eleições de 2020 ou 2022 por outra legenda. Não sinaliza qual, mas tem pelo menos duas de sua simpatia, onde pode desembarcar com toda a bagagem política que ainda detém e o seu grupo de companheiros fieis.

Há tempo que JB vem se afastando do MDB, No Governo Temer ele praticamente não seguiu orientação partidária e até trabalhou pelo ‘não’ ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, quando o partido levantou a bandeira do ‘sim’, para que assumisse o Planalto. Também enfrentou contratempos por parte da Direção Nacional, que fez um trabalho de bastidores para tirar o partido de suas mãos. Não conseguiu, mas agora, pior do que Temer, o MDB praticamente se joga nos braços de Jair Bolsonaro, que é homem de direita absoluta e contraria o projeto político ideológico do ex-governador.

Tudo fica muito difícil, porque com a nova estrutura financeira dos Estados, em especial os do Nordeste, se posicionar contra o Planalto é nadar contra a maré. Caso Sergipe caia nessa de esquerdizar posições, não terá chance de recuperar o rombo existente no Estado, que vem de governos anteriores. Hoje, em termos de posição, não concordar com o que faz Bolsonaro é até politicamente correto, mas os gestores, inclusive filiados ao próprio PT, levam Estados e municípios ao fundo do poço – pior do que já estão – caso exibam posições contrárias ao Planalto. Os recursos falam mais altos. Sem eles é um suplício para a sociedade e maior para os servidores públicos, asfixiado por atrasos nos salários, em razão do enorme fosso aberto na área da Previdência.

Diante de tantos problemas, principalmente da questão de reestruturação dos Estados, é que nenhuma tendência ideológica de esquerda radical progride e nesse imbróglio se insere o MDB, que vai mudar para se fortalecer. Mas nessa nova sigla dificilmente caberá Jackson Barreto. Assim, sua tendência natural é migrar para uma legenda que faça, clara e objetivamente, oposição absoluta à direita hoje comandada por Bolsonaro.

Até o último dia

O governador Belivaldo Chagas (PSD) avalia que em um processo eleitoral “o povo o escolheu para entregar-lhe o seu destino no campo administrativo”. O que há de concreto é que o sergipano “disse sim” a ele para ser o governador do Estado.

*** Seis desembargadores resolveram modificar o resultado de quase 700 mil eleitores a usar o direito de escolha que assiste a eles.

*** – O direito que assiste a mim é recorrer dessa decisão, mas com todo respeito e de cabeça erguida dizendo a Sergipe: Vocês têm um governador! E um governador de todos os sergipanos, até o último dia, disse Belivaldo Chagas.

Posição de surpreso

Belivaldo Chagas matem sua posição de “surpreso” com a agilidade do julgamento do seu mandato: “O TRE-SE, em muitas vezes, acertou em suas decisões, mas às vezes, errou feio”.

*** Lembrou que ele e o ex-governador Marcelo Déda responderam “a um processo por em período de quase quatro anos. O estranho é que vi o meu processo já ser julgado esse ano”!

*** E anunciou: “o processo de Déda e Belivaldo foram quase quatro anos e ganhamos em Brasília”. E mais: “Jackson governador e Belivaldo vice-governador também respondemos processo e ganhamos em Brasília”, disse.

Vai para o DEM

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) teve conversa com o presidente regional do DEM, José Carlos Machado, no sábado (16). Foi considerada “proveitosa”.

*** Zezinho deve filiar-se ao DEM e já decidiu que no MDB não fica mais.

Vai a Brasília

Zezinho Guimarães viaja a Brasília na quarta-feira com José Carlos Machado e lá terá encontro com a senadora Maria do Carmo Alves e o presidente nacional do DEM, prefeito de Salvador, ACM Neto.

*** Vai conversa sobre a sua transferência para o DEM e ouvir o que o projeto político do partido.

Não vai permanecer

Zezinho Guimarães disse, ainda, que a tendência do MDB “é se acabar”, principalmente se o presidente nacional do partido for o deputado federal Baleia Rossi.

*** No final disse que não fica mais no MDB “nem se Jesus descer e for o presidente”.

Agora em união

Ontem, em Lagarto, o grupo dos Reis (ainda chamado Saramandaia) selou a união e terá candidato único à Prefeitura o no próximo ano. Sérgio Reis e a tia Goretti Reis também estão de boa.

*** O candidato a prefeito caminha para ser o deputado federal Fábio Reis (MDB).

Não está tranquila

Chega à coluna a informação de que a Polícia Federal estaria fazendo sérias investigações em Sergipe, em relação a Governos anteriores e administrações municipais.

*** Uma fonte bem avisada disse que muita gente já foi ouvida e não está tranquila.

Gustinho e Planalto

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) tem um excelente relacionamento com a líder do Governa na Câmara, sua colega Joice Hasselmann (PSL-SP), e penetra bem no Planalto, embora não pareça.

*** Relaciona-se bem também com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM).

Sobre intervenção

Em Canindé do São Francisco não se fala em outra coisa que não seja a intervenção na Prefeitura do município e provável afastamento do prefeito Ednaldo da Farmácia.

*** Paralelamente corre contra ele o impeachment na Câmara Municipal.

Almoço com Edvan

O empresário Edvan Amorim (PL) voltou a comandar uma mesa ampla de amigos em almoço em um dos restaurantes do shopping Riomar. Aconteceu na quinta-feira.

*** Algumas novas caras, mas a maioria era integrante do bloco político liderado por Edvan em eleições anteriores. Falavam muito e sorriam…

Pedido de desfiliação

Numa mesa de cafezinho, a informação era que o deputado estadual Gilmar Carvalho estaria entrando, via escritório de advocacia, com pedido de desfiliação do PSC.

*** Não teria conseguido a expulsão pelo partido.

*** Gilmar mantém a disposição de ser candidato à Prefeitura de Aracaju e não se sente à vontade no partido que está filiado. Tem tentado formar equipe.

Também pediria

Também no cafezinho o comentário foi de que o deputado estadual Capitão Samuel (PSC) quer ser candidato a prefeito de São Cristóvão.

*** Teria dito que se Gilmar tiver êxito, ele também entrará com pedido de desfiliação.

Certeza que fica

O grupo que integra o PSC tem certeza que Gilmar Carvalho não deixará o partido, mas se acontecer a legenda não pedirá seu mandato e nem vai persegui-lo.

*** Um deles disse que Gilmar tem em mãos o modelo do documento que poderá facilitar até sua expulsão.

Jantar e papo

O ex-deputado Jony Marcos (PRB) e o ex-vereador Dr. Emerson (Cidadania) jantaram sexta-feira passada. Trataram sobre política, naturalmente, mas sem concretização de proposta. Os dois foram vereadores juntos.

*** Os dois terão um novo jantar com a participação do senador Alessandro Vieira.

Um bom bate papo

Nada contra Ongs – O senado Alessandro Vieira (Cidadania) assume presidência da Comissão das Mudanças Climática e diz que acusações contra ONGS não têm nexo

Ainda de férias – Ex-governador Jackson Barreto (MDB) ainda não retornou de férias. Talvez o faça na próxima semana, quando reinicia o trabalho político.

Teatro reabre – Acontece hoje a partir das 16 horas a solenidade de reinauguração do Teatro Tobias Barreto, com o lançamento do V Festival Sergipanos de Artes Cênicas.

Sempre atento – Comandante do Exército sobe o tom contra os ataques à soberania do Brasil na Amazônia. Diz que o Exército está sempre atento.

Pastora na Barra – Não é surpresa o lançamento da pastora Salete à prefeita da Barra dos Coqueiros. Não é um nome que se despreze.

Apenas recursos – Prefeito de Aracaju, Belivaldo Chagas (PCdoB), passou dois dias em Brasília tratando de recursos para sua cidade.

Nada de política – Quarta-feira o presidente do PDT, Carlos Lupi esteve em Brasília, mas em nenhum momento Edvaldo o procurou para falar sobre questões de partido.

Terá apoio – O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) já anunciou que se Fábio Henrique for candidato a deputado federal em Socorro terá seu apoio e voto.

Devem conversar – Mesmo assim, até o momento não existe entendimento entre o PDT e PSB em Socorro, mas Fábio e Valadares Filho devem conversar.